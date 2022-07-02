«Зенит» собирается подписать центрального защитника

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о выполнении трансферного плана на лето 2022 года.

«В линии полузащиты и нападения уже не будет приобретений. Но мы рассматриваем кандидатов на усиление на позицию центрального защитника.

Есть вероятность, что после приобретения еще одного игрока в защиту трансферные цели будут выполнены», – сказал Медведев.