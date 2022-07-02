«Зенит» собирается подписать центрального защитника

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о выполнении трансферного плана на лето 2022 года.
«В линии полузащиты и нападения уже не будет приобретений. Но мы рассматриваем кандидатов на усиление на позицию центрального защитника.
Есть вероятность, что после приобретения еще одного игрока в защиту трансферные цели будут выполнены», – сказал Медведев.
- «Зенит» уже подписал Зелимхана Бакаева, Матео Кассьерру, Ивана и Густаво Мантуана.
- Ушли из клуба Станислав Крицюк, Магомед Оздоев, Юри Алберто и Артем Дзюба.
Источник: ТАСС