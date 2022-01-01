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«Зенит» собирается подписать центрального защитника

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о выполнении трансферного плана на лето 2022 года.

«В линии полузащиты и нападения уже не будет приобретений. Но мы рассматриваем кандидатов на усиление на позицию центрального защитника.

Есть вероятность, что после приобретения еще одного игрока в защиту трансферные цели будут выполнены», – сказал Медведев.

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Источник: ТАСС

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1174

    Taps 34 минуты назад

    Зенит вне конкуренции в России.

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