Контракт Неймара и «ПСЖ» автоматически продлен до 2027 года

Нападающий Неймар и «ПСЖ» продлили контракт.
С наступлением 1 июля соглашение сторон было автоматически продлено до 2027 года.
По информации L’Equipe, в окружении футболиста уверены, что бразилец готовится провести один из лучших сезонов в своей карьере.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет избавиться от Неймара.
- В прошлом сезоне Неймар забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.
- Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.
- Неймар зарабатывает в Париже 50 миллионов евро в год.
Источник: L'Equipe