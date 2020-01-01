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Контракт Неймара и «ПСЖ» автоматически продлен до 2027 года

Нападающий Неймар и «ПСЖ» продлили контракт.

С наступлением 1 июля соглашение сторон было автоматически продлено до 2027 года.

По информации L’Equipe, в окружении футболиста уверены, что бразилец готовится провести один из лучших сезонов в своей карьере.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет избавиться от Неймара.

  • В прошлом сезоне Неймар забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.
  • Неймар зарабатывает в Париже 50 миллионов евро в год.

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Источник: L'Equipe

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Комментарии1
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    Рейтинг: +17033

    Garrincha58 1 минуту назад

    ещё пять лет его будут терпеть владельцы ПыСыЖ

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