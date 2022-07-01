Контракт Неймара и «ПСЖ» автоматически продлен до 2027 года

Нападающий Неймар и «ПСЖ» продлили контракт.

С наступлением 1 июля соглашение сторон было автоматически продлено до 2027 года.

По информации L’Equipe, в окружении футболиста уверены, что бразилец готовится провести один из лучших сезонов в своей карьере.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет избавиться от Неймара.