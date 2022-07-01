«ПСЖ» хочет избавиться от Месси и Неймара. Это желание нового тренера Гальтье

«ПСЖ» хочет как можно скорее избавиться от нападающих Лионеля Месси и Неймара.

По информации COPE, новое спортивное руководство клуба во главе Луисом Кампосом считает, что игроки не вписываются в проект по обновлению команды. При этом, в «ПСЖ» понимают, что избавиться от игроков будет непросто.

Позицию нового спортивного директора поддерживает и Кристоф Гальтье, который должен стать новым главным тренером «ПСЖ».