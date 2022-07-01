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«ПСЖ» хочет избавиться от Месси и Неймара. Это желание нового тренера Гальтье

«ПСЖ» хочет как можно скорее избавиться от нападающих Лионеля Месси и Неймара.

По информации COPE, новое спортивное руководство клуба во главе Луисом Кампосом считает, что игроки не вписываются в проект по обновлению команды. При этом, в «ПСЖ» понимают, что избавиться от игроков будет непросто.

Позицию нового спортивного директора поддерживает и Кристоф Гальтье, который должен стать новым главным тренером «ПСЖ».

  • В минувшем сезоне Лиги 1 Месси провел 26 матчей, забил 6 голов, сделал 15 ассистов.
  • Месси перешел в «ПСЖ» год назад из «Барселоны».
  • В прошлом сезоне Неймар забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.
  • Неймар зарабатывает в Париже 50 миллионов евро в год.

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Источник: COPE

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Комментарии6
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    Рейтинг: +609

    чаппай 8 минут назад

    Пока ПСЖ продаёт футболки Месси в запредельных количествах, никуда его не продадут.

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    Рейтинг: +10864

    Алексей З 11 минут назад

    Кто знает этот источник, а туту раз выложил очередной бред и тебя такие как Бомбардир цитируют.
    Все "хотелки" тренера и руководства увидим чуть позже , с начала сезона.

    1
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    Рейтинг: +1144

    fakeid 18 минут назад

    ещё лет 5 назад такие заголовки невозможно было представить. а тут вон оно как.

    0
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    Рейтинг: +12959

    playsh 1 час назад

    Что там,пиджачки одни собрались?Давайте их в Россию,тут нет никаких Месси и Неймара,пусть глубинку подымают.

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    Рейтинг: +13709

    Skull_Boy 1 час назад

    Да, а кто играть то будет деревянный Дракслер

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    Ответить
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    Рейтинг: +5704

    Давид59 > Skull_Boy 1 час назад

    У них цель - выиграть ЛЧ. А с этими ребятами не получается.

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