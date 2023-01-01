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Хохлов раскритиковал «Локо» за назначение Циннбауэра новым тренером

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Хохлов поделился мнением о назначении Йонаса Циннбауэра новым главным тренером клуба.

«Вообще непонятно! Постоянно какое-то шараханье. Мне непонятно, что происходит-то?

Я не могу сказать, что это все бред. Но то, что последнее время происходит в российском футболе, меня все больше и больше удивляет. Одно недоумение и разочарование», — сказал Хохлов.

  • До «Локо» 52-летний немец работал в «Гамбурге», «Санкт-Галлене» и «Орландо Пайретс» из ЮАР.
  • У Циннбауэра есть тренерская лицензия Pro.
  • Готовить команду к матчам продолжит Марвин Комппер.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10864

    Алексей З 5 минут назад

    Что удивительного происходит ? Тренеры из-за границы ? Так если свои НИКАКИЕ. Хохлова бы спросить где Ротор оказался после его руководства ?

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