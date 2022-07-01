Хохлов раскритиковал «Локо» за назначение Циннбауэра новым тренером

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Хохлов поделился мнением о назначении Йонаса Циннбауэра новым главным тренером клуба.

«Вообще непонятно! Постоянно какое-то шараханье. Мне непонятно, что происходит-то?

Я не могу сказать, что это все бред. Но то, что последнее время происходит в российском футболе, меня все больше и больше удивляет. Одно недоумение и разочарование», — сказал Хохлов.