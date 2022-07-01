Хохлов раскритиковал «Локо» за назначение Циннбауэра новым тренером

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Хохлов поделился мнением о назначении Йонаса Циннбауэра новым главным тренером клуба.
«Вообще непонятно! Постоянно какое-то шараханье. Мне непонятно, что происходит-то?
Я не могу сказать, что это все бред. Но то, что последнее время происходит в российском футболе, меня все больше и больше удивляет. Одно недоумение и разочарование», — сказал Хохлов.
- До «Локо» 52-летний немец работал в «Гамбурге», «Санкт-Галлене» и «Орландо Пайретс» из ЮАР.
- У Циннбауэра есть тренерская лицензия Pro.
- Готовить команду к матчам продолжит Марвин Комппер.
Источник: «Спорт-Экспресс»