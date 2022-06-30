«Упадешь – сразу надо ногу заматывать». Сергеев – о полях в ФНЛ-2

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев вспомнил о плохом качестве газона на стадионах клубов из ФНЛ-2.
- Играя на лучших стадионах страны, с какими чувствами вспоминаете арены второй лиги?
- Не очень хорошими были те поля. Почти все – искусственные, жесткие. Самое тяжелое – в Красногорске. Я там играл против «Зоркого» в составе «Торпедо».
В Красногорске каждый год поверх футбольного поля заливали каток, и весной оно было как асфальт.
Жуткое давление на колени, и лучше на нем не падать. Упадешь – сразу надо ногу заматывать.
- В январе этого года Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов».
- Он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 15 матчах.
Источник: сайт «Зенита»