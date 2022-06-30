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«Упадешь – сразу надо ногу заматывать». Сергеев – о полях в ФНЛ-2

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев вспомнил о плохом качестве газона на стадионах клубов из ФНЛ-2.

- Играя на лучших стадионах страны, с какими чувствами вспоминаете арены второй лиги?

- Не очень хорошими были те поля. Почти все – ​искусственные, жесткие. Самое тяжелое – ​в Красногорске. Я там играл против «Зоркого» в составе «Торпедо».

В Красногорске каждый год поверх футбольного поля заливали каток, и весной оно было как асфальт.

Жуткое давление на колени, и лучше на нем не падать. Упадешь – ​сразу надо ногу заматывать.

  • В январе этого года Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов».
  • Он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 15 матчах.

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Источник: сайт «Зенита»

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30.06.2022 23:24
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