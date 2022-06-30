«Упадешь – сразу надо ногу заматывать». Сергеев – о полях в ФНЛ-2

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев вспомнил о плохом качестве газона на стадионах клубов из ФНЛ-2.

- Играя на лучших стадионах страны, с какими чувствами вспоминаете арены второй лиги?

- Не очень хорошими были те поля. Почти все – ​искусственные, жесткие. Самое тяжелое – ​в Красногорске. Я там играл против «Зоркого» в составе «Торпедо».

В Красногорске каждый год поверх футбольного поля заливали каток, и весной оно было как асфальт.

Жуткое давление на колени, и лучше на нем не падать. Упадешь – ​сразу надо ногу заматывать.