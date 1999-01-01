«Пошел на ***». Журналист Городницкий рассказал, как Генич уходил с сайта «Матч ТВ»

Газпрёмовский "Срач ТВ" давно пора хоронить.
Стало известно, почему комментатор «Матч ТВ» Константин Генич решил не давать комментарии сайту телеканала.
«В середине июня босс сайта «Матч ТВ» Василий Конов набрал Геничу и сказал: мы тебе платим деньги за экспертизу, но больше не хотим тратить время корреспондентов на расшифровку твоей речи.
Хочешь и дальше получать бабки за мнение – садись за компьютер или печатай с телефона, сам присылай готовый материал. Корреспонденты больше не будут тебе помогать.
Генич выслушал Конова и сказал: «Пошел на ***», – сообщил журналист Павел Городницкий.
- За последний год с «Матч ТВ» ушли Нобель Арустамян, Денис Казанский, Александр Шмурнов, Сергей Кривохарченко и Михаил Моссаковский.
- В марте Василий Уткин сообщал, что «Матч ТВ» планируют покинуть еще три комментатора.
- Весной у Генича произошел конфликт с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.