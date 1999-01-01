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«Пошел на ***». Журналист Городницкий рассказал, как Генич уходил с сайта «Матч ТВ»

Стало известно, почему комментатор «Матч ТВ» Константин Генич решил не давать комментарии сайту телеканала.

«В середине июня босс сайта «Матч ТВ» Василий Конов набрал Геничу и сказал: мы тебе платим деньги за экспертизу, но больше не хотим тратить время корреспондентов на расшифровку твоей речи.

Хочешь и дальше получать бабки за мнение – садись за компьютер или печатай с телефона, сам присылай готовый материал. Корреспонденты больше не будут тебе помогать.

Генич выслушал Конова и сказал: «Пошел на ***», – сообщил журналист Павел Городницкий.

  • За последний год с «Матч ТВ» ушли Нобель Арустамян, Денис Казанский, Александр Шмурнов, Сергей Кривохарченко и Михаил Моссаковский.
  • В марте Василий Уткин сообщал, что «Матч ТВ» планируют покинуть еще три комментатора.
  • Весной у Генича произошел конфликт с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

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Источник: ютуб-канал Павла Городницкого

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Сегодня, 16:04
Комментарии4
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    Рейтинг: +3398

    Enter2006 15 минут назад

    Газпрёмовский "Срач ТВ" давно пора хоронить.

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    Рейтинг: +607

    чаппай 1 час назад

    Вася Конов, конечно, сплошное разочарование. Даже не из-за этого случая

    0
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    Рейтинг: +4853

    ySS 2 часа назад

    Да и так слишком долго проработали "проспартаковские" комментаторы на гаспром-тв

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    Рейтинг: +13707

    Skull_Boy 2 часа назад

    Правильно все сказал Генич

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