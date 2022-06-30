«Пошел на ***». Журналист Городницкий рассказал, как Генич уходил с сайта «Матч ТВ»

Стало известно, почему комментатор «Матч ТВ» Константин Генич решил не давать комментарии сайту телеканала.
«В середине июня босс сайта «Матч ТВ» Василий Конов набрал Геничу и сказал: мы тебе платим деньги за экспертизу, но больше не хотим тратить время корреспондентов на расшифровку твоей речи.
Хочешь и дальше получать бабки за мнение – садись за компьютер или печатай с телефона, сам присылай готовый материал. Корреспонденты больше не будут тебе помогать.
Генич выслушал Конова и сказал: «Пошел на ***», – сообщил журналист Павел Городницкий.
- За последний год с «Матч ТВ» ушли Нобель Арустамян, Денис Казанский, Александр Шмурнов, Сергей Кривохарченко и Михаил Моссаковский.
- В марте Василий Уткин сообщал, что «Матч ТВ» планируют покинуть еще три комментатора.
- Весной у Генича произошел конфликт с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
Источник: ютуб-канал Павла Городницкого