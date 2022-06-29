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Малком рассказал о своей цели на новый сезон

Нападающий «Зенита» Малком надеется чаще забивать в сезоне-2022/23.

– Как вы себя чувствуете физически, самый ли трудный момент сейчас?

– Чувствую себя отлично, гораздо лучше, чем год назад на предыдущих сборах. Но хочется прямо сейчас еще больше работать, еще больше отдавать себя, потому что я хочу на полной скорости войти в новый сезон.

Признаюсь честно, хочу забить гораздо больше, чем забивал раньше.

  • В прошлом сезоне Малком забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 35 матчах.
  • Он выступает за «Зенит» с лета 2019 года.

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Источник: сайт «Зенита»

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