Малком рассказал о своей цели на новый сезон

Нападающий «Зенита» Малком надеется чаще забивать в сезоне-2022/23.

– Как вы себя чувствуете физически, самый ли трудный момент сейчас?

– Чувствую себя отлично, гораздо лучше, чем год назад на предыдущих сборах. Но хочется прямо сейчас еще больше работать, еще больше отдавать себя, потому что я хочу на полной скорости войти в новый сезон.

Признаюсь честно, хочу забить гораздо больше, чем забивал раньше.

В прошлом сезоне Малком забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 35 матчах.

Он выступает за «Зенит» с лета 2019 года.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное