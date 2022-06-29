Губерниев сообщил, что Алаев не будет президентом РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что Александр Алаев не станет новым президентом РПЛ. Сейчас он является исполняющим обязанности главы лиги.

«Ребята, важные новости футбольного обозревателя! По моей информации, Алаев, видимо, не будет новым президентом РПЛ!

Клубы РПЛ уже ищут альтернативного кандидата! Жаркое футбольное лето!» – написал Губерниев в телеграме.

Сегодня стало известно, что клубы РПЛ выдвинули два условия Алаеву, при выполнении которых они изберут его на постоянной основе.

Алаев сменил Ашота Хачатурянца, который 27 июня объявил об уходе с должности.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное