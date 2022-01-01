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Губерниев сообщил, что Алаев не будет президентом РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что Александр Алаев не станет новым президентом РПЛ. Сейчас он является исполняющим обязанности главы лиги.

«Ребята, важные новости футбольного обозревателя! По моей информации, Алаев, видимо, не будет новым президентом РПЛ!

Клубы РПЛ уже ищут альтернативного кандидата! Жаркое футбольное лето!» – написал Губерниев в телеграме.

  • Сегодня стало известно, что клубы РПЛ выдвинули два условия Алаеву, при выполнении которых они изберут его на постоянной основе.
  • Алаев сменил Ашота Хачатурянца, который 27 июня объявил об уходе с должности.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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Сегодня, 22:21
Комментарии3
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    Рейтинг: +16444

    paracetamol 8 минут назад

    Клубы РПЛ выдвинули два условия Алаеву. Первое - в лапу не брать - оказалось невыполнимым!

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    Рейтинг: +8375

    R_a_i_n 16 минут назад

    Губерниев, когда тебе на пенсию?

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    Рейтинг: +10736

    alex1951 22 минуты назад

    Ну тут все понятно....
    )))ГУБЕРНАТОР Губерниев ,Главный ЖО....по....лиз спорта
    лезет вверх ,по лестнице ведущей вниз !

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