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Клубы РПЛ выдвинули два условия Алаеву, при выполнении которых они изберут его на постоянной основе

Александр Алаев ранее стал исполняющим обязанности президента РПЛ.

Клубы выдвинули Алаеву два условия, при выполнении которых они изберут его постоянным главой лиги.

  1. Клубы требуют поддержки в проведении нового коммерческого турнира – Кубка РПЛ, «отстаивании клубных интересов перед РФС» и сохранении «независимости структуры».
  2. Клубы настаивают, чтобы Алаев перед регистрацией на пост президента РПЛ расстался с должностями генсека РФС и руководителя ФНЛ.

Алаев сменил Ашота Хачатурянца, который 27 июня объявил об уходе с должности. Его кандидатуру поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался.

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Источник: «Коммерсант»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +338

    Феникс 28 21 минуту назад

    Клубы требуют поддержки в проведении нового коммерческого турнира – Кубка РПЛ, «отстаивании клубных интересов перед РФС=========Ну вот вам конфликт интересов. Кубок РПЛ против РФС. Как вы думаете друзья , кто победит ? Клубы с Кубком РПЛ или РФС ? Здесь намечается крутой батл..Запасайтесь попкорном.Будет незабываемое зрелище....Кто победит ? Друзья голосуйте ; за --это Клубы с Кубком РПЛ....Против--- это РФС.
    Это лето не будет скучным...
    Спонсор нашей трансляции ---букмекерская компания Фонбет.

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