Клубы РПЛ выдвинули два условия Алаеву, при выполнении которых они изберут его на постоянной основе

Александр Алаев ранее стал исполняющим обязанности президента РПЛ.

Клубы выдвинули Алаеву два условия, при выполнении которых они изберут его постоянным главой лиги.

Клубы требуют поддержки в проведении нового коммерческого турнира – Кубка РПЛ, «отстаивании клубных интересов перед РФС» и сохранении «независимости структуры». Клубы настаивают, чтобы Алаев перед регистрацией на пост президента РПЛ расстался с должностями генсека РФС и руководителя ФНЛ.

Алаев сменил Ашота Хачатурянца, который 27 июня объявил об уходе с должности. Его кандидатуру поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное