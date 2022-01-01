Клубы РПЛ выдвинули два условия Алаеву, при выполнении которых они изберут его на постоянной основе

Клубы требуют поддержки в проведении нового коммерческого турнира – Кубка РПЛ, «отстаивании клубных интересов перед РФС=========Ну вот вам конфликт интересов. Кубок РПЛ против РФС. Как вы думаете друзья , кто победит ? Клубы с Кубком РПЛ или РФС ? Здесь намечается крутой батл..Запасайтесь попкорном.Будет незабываемое зрелище....Кто победит ? Друзья голосуйте ; за --это Клубы с Кубком РПЛ....Против--- это РФС.
Это лето не будет скучным...
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Александр Алаев ранее стал исполняющим обязанности президента РПЛ.
Клубы выдвинули Алаеву два условия, при выполнении которых они изберут его постоянным главой лиги.
- Клубы требуют поддержки в проведении нового коммерческого турнира – Кубка РПЛ, «отстаивании клубных интересов перед РФС» и сохранении «независимости структуры».
- Клубы настаивают, чтобы Алаев перед регистрацией на пост президента РПЛ расстался с должностями генсека РФС и руководителя ФНЛ.
Алаев сменил Ашота Хачатурянца, который 27 июня объявил об уходе с должности. Его кандидатуру поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался.
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