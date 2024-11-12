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    Объявлены сроки проведения зимнего Кубка РПЛ

    Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев рассказал о подготовке к проведению зимнего Кубка РПЛ.

    «Мы на финишной прямой. Я жду подписания соглашения с каждым клубом и надеюсь, коллеги сделают красивое анонсирование. Но на мой взгляд, это будет лучший турнир по составу и надеюсь по качеству игры и организации за долгие долгие годы. Или лучший турнир межсезонья, будь то летнее или зимнее.

    Мы ждем грандов РПЛ, которые между собой выяснят, кто сильнее на РПЛ зимнем Кубке. Турнир пройдет в первые десять дней февраля в ОАЭ, в уже полюбившемся нам Абу-Даби.

    Мне хочется назвать состав турнира. Вы уже читали примерный, он очень близок к тому, что написано. Без иностранных команд. Это совместное решение РПЛ, генерального партнера и вещателя.

    Практика показала, что российскому болельщику гораздо интереснее матчи клубов РПЛ, нежели приглашенных, пусть и именитых гостей. Сейчас хотим, чтобы это было 6 команд РПЛ», – сказал Алаев.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (4)
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    Давид59
    1731388621
    Ну безусловно! Он на 100% прав! Болельщику в Абу-Даби куда интереснее смотреть Оренбург и Воронеж нежели каких-то там именитых европейцев!
    Ответить
    Давид59
    1731389172
    А уж как нашим клубам хочется наконец -то встретиться друг с другом!
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    Борис34684
    1731397344
    Что то сильные разногласия у Алаева, игроки постоянно говорят что хотят играть с европейскими командами а вещатели, спонсор и РФС твердят совсем другое. Болельщики по телевизору большая сила.
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    vvv123
    1731399225
    А Зениту этого не надо, он откажется!
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