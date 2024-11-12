Объявлены сроки проведения зимнего Кубка РПЛ

Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев рассказал о подготовке к проведению зимнего Кубка РПЛ.

«Мы на финишной прямой. Я жду подписания соглашения с каждым клубом и надеюсь, коллеги сделают красивое анонсирование. Но на мой взгляд, это будет лучший турнир по составу и надеюсь по качеству игры и организации за долгие долгие годы. Или лучший турнир межсезонья, будь то летнее или зимнее.

Мы ждем грандов РПЛ, которые между собой выяснят, кто сильнее на РПЛ зимнем Кубке. Турнир пройдет в первые десять дней февраля в ОАЭ, в уже полюбившемся нам Абу-Даби.

Мне хочется назвать состав турнира. Вы уже читали примерный, он очень близок к тому, что написано. Без иностранных команд. Это совместное решение РПЛ, генерального партнера и вещателя.

Практика показала, что российскому болельщику гораздо интереснее матчи клубов РПЛ, нежели приглашенных, пусть и именитых гостей. Сейчас хотим, чтобы это было 6 команд РПЛ», – сказал Алаев.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что в турнире примут участие «Зенит», «Динамо», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА и «Ростов».

В прошлом сезоне в нем выступали «Спартак», «Ростов», эмиратский «Шабаб Аль-Ахли» и казахстанский «Кайрат».

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