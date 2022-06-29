Григорян рассказал об угрозах после разговора о коррупции на «Матч ТВ»

Главный тренер ЖФК ЦСКА Александр Григорян рассказал, что ему угрожали после того как он поднял вопрос о коррупции.

«На «Матч ТВ» я упомянул коррупцию в футболе. Тему никто не подхватил, потому что все переплелось. Все друг с другом дружат, сотрудничают. Бороться с коррупцией невыгодно.

Мне говорят: «Ты дотрындишься, тебя не будут брать. Работу закроют». Но я готов уехать в Кисловодск, гулять по парку, воспитывать внука. Какие проблемы?» – сказал Григорян.

Григорян тренирует ЖФК ЦСКА с прошлого года.

В РПЛ Григорян тренировал «Анжи», «Тамбов».

С женской «Звездой-2005» Григорян в 2009 году дошел до финала Лиги чемпионов.

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