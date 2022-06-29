Главный тренер ЖФК ЦСКА Александр Григорян назвал любимую передачу на «Матч ТВ».
«Мне понравилось участвовать в передаче «Тотальный футбол». Моему соведущему Роману Гутцайту я тоже понравился. Процесс пошел. Это моя любимая передача», – сказал Григорян.
- Григорян тренирует ЖФК ЦСКА с прошлого года.
- В РПЛ Григорян тренировал «Анжи», «Тамбов».
- С женской «Звездой-2005» Григорян в 2009 году дошел до финала Лиги чемпионов.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное
Источник: ютуб-канал Дарьи Исаевой