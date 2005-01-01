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Григорян назвал любимую передачу на «Матч ТВ»

Главный тренер ЖФК ЦСКА Александр Григорян назвал любимую передачу на «Матч ТВ».

«Мне понравилось участвовать в передаче «Тотальный футбол». Моему соведущему Роману Гутцайту я тоже понравился. Процесс пошел. Это моя любимая передача», – сказал Григорян.

  • Григорян тренирует ЖФК ЦСКА с прошлого года.
  • В РПЛ Григорян тренировал «Анжи», «Тамбов».
  • С женской «Звездой-2005» Григорян в 2009 году дошел до финала Лиги чемпионов.

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Источник: ютуб-канал Дарьи Исаевой

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