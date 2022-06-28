Стало известно, почему Мозес не хочет возвращаться в «Спартак»

Защитник «Спартака» Виктор Мозес не хочет возвращаться в расположение клуба из-за позиции своей жены.

«Мозес объясняет «Спартаку», что есть несколько причин, по которым он пока не может вернуться в расположение клуба. Одна из причин — мнение семьи. Жена футболиста не хочет отпускать его обратно в Россию.

Клуб и игрок остаются на связи. Решение о будущем полузащитника не принято», — сообщил источник «Чемпионата».

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Мозес провел 33 матча в минувшем сезоне, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

Его контракт со «Спартаком» истекает в 2024 году.

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