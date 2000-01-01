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Стало известно, почему Мозес не хочет возвращаться в «Спартак»

Защитник «Спартака» Виктор Мозес не хочет возвращаться в расположение клуба из-за позиции своей жены.

«Мозес объясняет «Спартаку», что есть несколько причин, по которым он пока не может вернуться в расположение клуба. Одна из причин — мнение семьи. Жена футболиста не хочет отпускать его обратно в Россию.

Клуб и игрок остаются на связи. Решение о будущем полузащитника не принято», — сообщил источник «Чемпионата».

  • ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.
  • Мозес провел 33 матча в минувшем сезоне, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
  • Его контракт со «Спартаком» истекает в 2024 году.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии9
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    Рейтинг: +1055

    Alex Flash 7 минут назад

    да не вопрос.пусть жена заплатит неустойку и Виктор будет дома на ее зарплату

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    Рейтинг: +1034

    jek718875 12 минут назад

    Подкаблучник

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    Рейтинг: +729

    Suvorov51 21 минуту назад

    Очень жаль, возрастной, но мог отыграть не полный матч, видимо причина не в жене, а что делать надо выходить из этого положения, порой показывал добротный футбол

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    Рейтинг: +4850

    ySS 49 минут назад

    Не удивили, хотя таньга в Москве не маленькая, где еще столько получит...

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    Рейтинг: +19280

    derrik2000 52 минуты назад

    Да и хрен с ним.
    Забыли.
    Много таких было.
    И не только в Спартаке.
    Идём дальше не оглядываясь.

    1
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    Рейтинг: +585

    Xiko 58 минут назад

    Жена не хочет отпускать)))))) Приковала к батареи и не пускает беднягу(

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    Рейтинг: +363

    orlovcar > Xiko 53 минуты назад

    жена это 50% семьи

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    Рейтинг: +1049

    Hoahin > Xiko 48 минут назад

    Ага, в Нигирии пади безопасней чем в России!

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    Рейтинг: +14

    BVG4 > Xiko 27 секунд назад

    И кормит 12 раз в сутки, но исключительно только луком и чесноком....

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