Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

У Мозеса есть три предложения из Англии. Он не явился на сборы «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации Metaratings, 31-летний нигериец получил одно предложение от клуба АПЛ и два – от команд из Чемпионшипа.

Ранее Мозес не прибыл в расположение клуба на сборе в Тарасовке в назначенный день. «Спартак» выясняет обстоятельства этого решения.

  • ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.
  • Мозес провел 33 матча в минувшем сезоне, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
  • Его контракт со «Спартаком» истекает в 2024 году.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
«Агенты напели». Нигматуллин объяснил неявку Мозеса на сборы «Спартака»
«Скрываться и прятаться – не достойно профессионала». Билялетдинов раскритиковал Мозеса 6
Мозес не приехал в расположение «Спартака». Клуб выясняет обстоятельства этого решения 15
Источник: Metaratings

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:06
Комментарии11
...
  • ...
    Рейтинг: +14596

    NewLife 40 минут назад

    Не верю я этим фейкометам, поживем, увидим.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1084

    alefreddy 55 минут назад

    игрок хороший но не лидер-так что небольшая потеря

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7839

    piligrim1986 1 час назад

    да все щас побегут, как крысы

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +32168

    oyabun 1 час назад

    Да и пускай катится! Здесь он был одним из лучших в команде, а там будет на скамейке сидеть. С его то ленью.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16169

    ilichkadr 2 часа назад

    Виктор, его агент молчат, а Metaratings пишет "получил одно предложение от клуба АПЛ и два – от команд из Чемпионшипа"? Не иначе Виктор на родине попал в капкан работорговцев.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14140

    Fusballer 2 часа назад

    Неплохой игрок, но не жаль. Пусть молодёжи шанс дадут.

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +8344

    R_a_i_n > Fusballer 2 часа назад

    Вот с языка снял. Все верно, нужно натаскивать молодежь.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +455

    SLADE2019 > Fusballer 1 час назад

    Вы все надеетесь на мнимую спартаковскую молодежь? На выпускников академии, где Игнатов вершина творений? Работу с молодежью, как и всю работу клуба необходимо с самого начала организовывать.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +8344

    R_a_i_n > SLADE2019 2 минуты назад

    Игнатов в составе.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +19279

    derrik2000 2 часа назад

    Ну, значит, уже договаривается.
    С одно командой из АПЛ и 2-мя из чемпионшипа.
    )))
    Плакать, что ли?
    "Всё проходит, и это пройдёт" (с)

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +455

    SLADE2019 2 часа назад

    Это ужас!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11