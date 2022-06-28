У Мозеса есть три предложения из Англии. Он не явился на сборы «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации Metaratings, 31-летний нигериец получил одно предложение от клуба АПЛ и два – от команд из Чемпионшипа.

Ранее Мозес не прибыл в расположение клуба на сборе в Тарасовке в назначенный день. «Спартак» выясняет обстоятельства этого решения.

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Мозес провел 33 матча в минувшем сезоне, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

Его контракт со «Спартаком» истекает в 2024 году.

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