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Асенсио уйдет из «Реала» либо этим летом, либо бесплатно через год (Cope)

Руководство «Реала» решило не продлевать контракт с полузащитником Марко Асенсио.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2023 года, то есть следующим летом испанец может стать свободным агентом.

Однако есть вероятность ухода 26-летнего футболиста в текущее трансферное окно. На него претендуют «Милан» и «Ливерпуль».

  • В прошлом сезоне Асенсио забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 42 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

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Источник: Cope

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27.06.2022 22:17
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