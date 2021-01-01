Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
Тест: угадайте футболиста по улыбке
2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

Охранник Егора Крида чуть не подрался с вратарем «Динамо» Лещуком после матча с «Амкалом»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук чуть не подрался с охранником певца Егора Крида после товарищеского матча между «Динамо» и «Амкалом» (5:0).

Лещук после игры обмазал лицо Крида тортом, полученным в подарок от «Динамо» на 28-летие певца. После этого охранник Крида подбежал к футболисту, и между ними начал разгораться конфликт.

Певец разрядил ситуацию, показав свою реакцию на произошедшее.

– После матча с «Амкалом» тебя оттолкнул охранник Крида. Что это было?

– Это его работа. Он не знал, что происходит. Помазал Крида на веру в бело-голубых? Надеюсь, что не перемажется.

Новости по теме
«Динамо» сравнило Овечкина с Роналду после гола хоккеиста «Амкалу» 5
Скопинцев: «Спросил у Овечкина, куда вложить деньги» 3
Мама Овечкина поблагодарила «Динамо» за осуществленную мечту сына 1
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:27
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +1046

    Hoahin 54 минуты назад

    Зачем ему охранник?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +141

    гууд > Hoahin 48 минут назад

    потому что чужую собственность нельзя трогать и обежать!

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +7683

    vladik12 > Hoahin 47 минут назад

    Мало неумных фанатов (-ок), шоле? Кто знает, что у них на уме.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11