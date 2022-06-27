Охранник Егора Крида чуть не подрался с вратарем «Динамо» Лещуком после матча с «Амкалом»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук чуть не подрался с охранником певца Егора Крида после товарищеского матча между «Динамо» и «Амкалом» (5:0).

Лещук после игры обмазал лицо Крида тортом, полученным в подарок от «Динамо» на 28-летие певца. После этого охранник Крида подбежал к футболисту, и между ними начал разгораться конфликт.

Певец разрядил ситуацию, показав свою реакцию на произошедшее.

– После матча с «Амкалом» тебя оттолкнул охранник Крида. Что это было?

– Это его работа. Он не знал, что происходит. Помазал Крида на веру в бело-голубых? Надеюсь, что не перемажется.