Мама Овечкина поблагодарила «Динамо» за осуществленную мечту сына

Хоккеист Александр Овечкин накануне сыграл за «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала» (5:0). За это его мама Татьяна поблагодарила динамовцев.

«Я очень рада, что Саша вчера сыграл за родное для него «Динамо» в таком матче, на шикарном стадионе. Очень благодарны футбольному «Динамо» за то, что пошли сыну навстречу. Это было большое событие. Вчера Саша осуществил свою мечту и сыграл в футбол. Спасибо большое «Динамо» за это.

Тем более Саша ещe и гол забил! Причeм не какой-то, чтобы кто-то куда-то выбежал, специально на него отдал, прыгнул не в ту сторону. Всe было по-честному, и Саша забил самый настоящий гол. Было понятно, что идeт настоящий матч, никто не поддавался», – сказала Татьяна Овечкина.

Овечкин забил победный мяч.

Специально для матча Овечкин подписал контракт с «Динамо».

Овечкин – воспитанник хоккейного «Динамо».

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