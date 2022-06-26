Скопинцев: «Спросил у Овечкина, куда вложить деньги»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, что спросил у хоккеиста Александра Овечкина, который накануне поучаствовал в товарищеском матче москвичей против «Амкала» (5:0).
— Перед матчем на разминке вы работали в паре с Овечкиным. Как так получилось?
— Ну он обратился по адресу.
— К самому техничному?
— К воспитаннику «Динамо». Два воспитанника «Динамо», это символизм. И я знаю хоккейную тематику, мы нашли общий язык. Показал ему пару движений.
— Что он спрашивал?
— Как гетры натягивать, как тейпироваться.
— Что вы спросили?
— Ну, насчет хоккея. Насчет бизнеса.
— В смысле?
— Куда вложить (деньги), что как.
— Куда?
— Когда стану успешным бизнесменом, поделюсь информацией.
- Овечкин забил победный мяч.
- Специально для матча Овечкин подписал контракт с «Динамо».
- Овечкин – воспитанник хоккейного «Динамо».
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