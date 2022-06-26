Скопинцев: «Спросил у Овечкина, куда вложить деньги»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, что спросил у хоккеиста Александра Овечкина, который накануне поучаствовал в товарищеском матче москвичей против «Амкала» (5:0).

— Перед матчем на разминке вы работали в паре с Овечкиным. Как так получилось?

— Ну он обратился по адресу.

— К самому техничному?

— К воспитаннику «Динамо». Два воспитанника «Динамо», это символизм. И я знаю хоккейную тематику, мы нашли общий язык. Показал ему пару движений.

— Что он спрашивал?

— Как гетры натягивать, как тейпироваться.

— Что вы спросили?

— Ну, насчет хоккея. Насчет бизнеса.

— В смысле?

— Куда вложить (деньги), что как.

— Куда?

— Когда стану успешным бизнесменом, поделюсь информацией.

Овечкин забил победный мяч.

Специально для матча Овечкин подписал контракт с «Динамо».

Овечкин – воспитанник хоккейного «Динамо».

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