«Динамо» сравнило Овечкина с Роналду после гола хоккеиста «Амкалу»

Пресс-служба «Динамо» сравнила Александра Овечкина с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Хоккеист накануне поучаствовал в товарищеском матче москвичей против «Амкала» (5:0) и забил победный гол.
«Кто же из них GOAT? На наш взгляд, всe очевидно», – написало «Динамо».
- Овечкин провел в матче с «Амкалом» на поле 11 минут.
- Хоккеист – воспитанник хоккейного «Динамо».
- Овечкин выступает в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталс».
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Источник: телеграм-канал «Динамо»