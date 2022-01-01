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«Динамо» сравнило Овечкина с Роналду после гола хоккеиста «Амкалу»

Пресс-служба «Динамо» сравнила Александра Овечкина с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Хоккеист накануне поучаствовал в товарищеском матче москвичей против «Амкала» (5:0) и забил победный гол.

«Кто же из них GOAT? На наш взгляд, всe очевидно», – написало «Динамо».

  • Овечкин провел в матче с «Амкалом» на поле 11 минут.
  • Хоккеист – воспитанник хоккейного «Динамо».
  • Овечкин выступает в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталс».

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Источник: телеграм-канал «Динамо»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2822

    acor94 16 минут назад

    Ну... Так то, футболист забивает на уровне топ хоккеиста. Это учесть, что в нхл 82 игры регулярки + 20 плюс минус в плейофф...

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