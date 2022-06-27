Федун знает, почему Хачатурянц ушел с поста президента РПЛ

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался об уходе Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ.

«Очень сожалею, что он ушел. Он был эффективен на своем посту. Смог увеличить финансирование РПЛ на порядок, (контракт со спонсором на) 11 миллиардов рублей останется хорошим его наследием.

Причины его ухода я понимаю, но это не для прессы», – сказал Федун.

Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года.

Его сменил Александр Алаев.

Кандидатуру Алаева поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался.

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