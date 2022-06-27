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Федун знает, почему Хачатурянц ушел с поста президента РПЛ

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался об уходе Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ.

«Очень сожалею, что он ушел. Он был эффективен на своем посту. Смог увеличить финансирование РПЛ на порядок, (контракт со спонсором на) 11 миллиардов рублей останется хорошим его наследием.

Причины его ухода я понимаю, но это не для прессы», – сказал Федун.

  • Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года.
  • Его сменил Александр Алаев.
  • Кандидатуру Алаева поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался.

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Источник: «Р-Спорт»

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Сегодня, 13:20
Комментарии5
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    Рейтинг: +23500

    JTherry 1 час назад

    видимо, Дюк-офф подставил Хачатурянца по вопросу о количестве команд в РПЛ... не просто же так протащили на пост ио презика РПЛ Алаева, допопция от газпрёма...

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    Рейтинг: +85

    7:1 > JTherry 47 минут назад

    при этом, если ты наденешь очки и прочтёшь новость целиком, зенит единственный клуб, кто не проголосовал за алаева. а так да - всюду происки газпрома мерещатся.

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    Рейтинг: +23500

    JTherry > 7:1 27 минут назад

    ха-ха, спектакли разыгрывать "газовые" хорошо научились... аналогично создавали фарм-клубы в РПЛ во множественном числе, чтобы потом орать на каждом углу - там же другие функционеры... к газпрёму причастные...))

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    Рейтинг: +85

    7:1 > JTherry 18 минут назад

    > зенит голосует за алаева
    > хряки визжат, что он ставленник газпрома
    > зенит не голосует за алаева
    > газпром устроил спектакль

    и вот так постоянно. хоть бы ты уже пластинку сменил, в отличие от твоих, более тупых, собратьев. я же не зря выше написал, что вам всюду мерещатся происки газпрома.

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    Рейтинг: +8327

    R_a_i_n > 7:1 8 минут назад

    В смысле происки Газпрома мерещатся? Газпром все купил! Это знает каждый. Ну и спектакли ваши уже не канают. Вы надоели всем уже

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