В «Рубине» рассказали, на каких условиях расторгли контракт с Игнатьевым

Стали известны условия прекращения сотрудничества между «Рубином» и нападающим Иваном Игнатьевым.

«Мы договорились с Иваном о расторжении контракта обоюдно и мирно. Сторона игрока пошла нам на встречу.

Игнатьев в качестве неустойки получит две зарплаты. Благодарны Ивану и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», – сказал спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский.

Игнатьев выступал за «Рубин» с декабря 2019 года.

Его купили у «Краснодара» за 7 миллионов евро.

Форвард забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 40 матчах.

Игрок был в аренде в «Крыльях Советов» во второй части сезона-2021/22.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное