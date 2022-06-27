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  • В «Рубине» рассказали, на каких условиях расторгли контракт с Игнатьевым

В «Рубине» рассказали, на каких условиях расторгли контракт с Игнатьевым

27 июня 2022, 12:03
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Стали известны условия прекращения сотрудничества между «Рубином» и нападающим Иваном Игнатьевым.

«Мы договорились с Иваном о расторжении контракта обоюдно и мирно. Сторона игрока пошла нам на встречу.

Игнатьев в качестве неустойки получит две зарплаты. Благодарны Ивану и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», – сказал спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский.

  • Игнатьев выступал за «Рубин» с декабря 2019 года.
  • Его купили у «Краснодара» за 7 миллионов евро.
  • Форвард забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 40 матчах.
  • Игрок был в аренде в «Крыльях Советов» во второй части сезона-2021/22.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Рубин Игнатьев Иван
Комментарии (2)
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Slavan62
1656322779
Вот и закончил играть в приличном клубе
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