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Промес рассказал об атмосфере в «Спартаке» при Абаскале

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о работе нового главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Атмосфера хорошая. В субботу у нас был веселый день, устроили тимбилдинг.

Рад приветствовать нового тренера. Мне кажется, это хороший профессионал. В первое время нам важно получше узнать друг друга, и тренеру предстоит как следует изучить команду. Надеюсь, вместе мы добьемся большого успеха.

С удовольствием говорю ему: «Добро пожаловать!». Первые дни прошли отлично и были полны как улыбок, так и активной работы.

Если мы хотим стать чемпионами, выигрывать трофеи, то одно из ключевых условий – это правильная атмосфера и ощущение семьи. В «Спартаке» должно быть только так», – сказал Промес.

  • Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».
  • Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
  • Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»

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Сегодня, 09:32
Комментарии6
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    Рейтинг: +14126

    Fusballer 2 часа назад

    Странное ощущение семьи, когда "отцы" меняется каждые полгода. И с каждым разом становятся всё моложе и моложе.

    3
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    Рейтинг: +568

    чаппай > Fusballer 1 час назад

    А отличить понятие обычной семьи от спортивной не? Не умеем?

    0
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    ...
    Рейтинг: +14126

    Fusballer > чаппай 1 час назад

    А что, есть разница?!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +32161

    oyabun 2 часа назад

    Рассказали бы лучше что с Мозесом? Какое то странное конспиративное молчание.

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +8324

    R_a_i_n > oyabun 1 час назад

    Все понимают, что Мозес не хочет возвращаться. Скорее всего мы не увидим его в Спартаке больше.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +451

    SLADE2019 > R_a_i_n 10 минут назад

    Это будет вполне естественно, но очень печально, ведь уйдет единственный стоящий футболист.

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