Промес рассказал об атмосфере в «Спартаке» при Абаскале

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о работе нового главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Атмосфера хорошая. В субботу у нас был веселый день, устроили тимбилдинг.

Рад приветствовать нового тренера. Мне кажется, это хороший профессионал. В первое время нам важно получше узнать друг друга, и тренеру предстоит как следует изучить команду. Надеюсь, вместе мы добьемся большого успеха.

С удовольствием говорю ему: «Добро пожаловать!». Первые дни прошли отлично и были полны как улыбок, так и активной работы.

Если мы хотим стать чемпионами, выигрывать трофеи, то одно из ключевых условий – это правильная атмосфера и ощущение семьи. В «Спартаке» должно быть только так», – сказал Промес.

Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».

Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.

Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.

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