Лучший игрок сезона РПЛ Клаудиньо может перейти из «Зенита» в «Бенфику»

К полузащитнику «Зенита» Клаудиньо есть интерес со стороны других клубов. Информацию по нему запросила, в частности, «Бенфика».

Клаудиньо готов изучить предложения и потом принять решение. Его приоритет – остаться в Европе.

Контракт Клаудиньо с «Зенитом» действует еще 4 года.

Клаудиньо – лучший игрок РПЛ сезона-2021/22.

Бразилец забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 23 матчах РПЛ.

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