Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой клуб дороже?
Тест: какой клуб дороже?
2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

Лучший игрок сезона РПЛ Клаудиньо может перейти из «Зенита» в «Бенфику»

К полузащитнику «Зенита» Клаудиньо есть интерес со стороны других клубов. Информацию по нему запросила, в частности, «Бенфика».

Клаудиньо готов изучить предложения и потом принять решение. Его приоритет – остаться в Европе.

  • Контракт Клаудиньо с «Зенитом» действует еще 4 года.
  • Клаудиньо – лучший игрок РПЛ сезона-2021/22.
  • Бразилец забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 23 матчах РПЛ.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Стал известен список 33 лучших футболистов сезона РПЛ. Он еще не утвержден РФС 5
Клаудиньо вернулся в «Зенит». Он лучший игрок РПЛ прошлого сезона 8
Агент: «Малком и Клаудиньо останутся в «Зените», несмотря на решение ФИФА» 4
Источник: твиттер Раисы Симплисио

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:37
Комментарии9
...
  • ...
    Рейтинг: +2661

    Ziklop 13 минут назад

    зачем иностранцев сейчас подписывать? чтоб денег украсть?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16144

    ilichkadr 33 минуты назад

    Жаль если уйдёт. Полагаю, что ещё сезон должен отыграть.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +23480

    JTherry 50 минут назад

    без еврокубков иностранцам не интересно стало играть в нашей РПЛ, нет мотивации, кроме обогащения... но футбол - это не только про деньги...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16982

    Garrincha58 59 минут назад

    Семак вчера его и заменил Бакаевым так что всё ясно все скоро слиняют кроме Малкома у того зарплата 5 лямов или больше поэтому он и не уходит

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16982

    Garrincha58 1 час назад

    поэтому берут из Бразилии двух ноунеймов я бы вообще этот рынок не рассматривал

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5689

    Давид59 1 час назад

    Следовало ожидать. Спасибо сами знаете кому

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16170

    житель СПб 1 час назад

    Вот это полная беда! Но вполне понятная...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2818

    acor94 2 часа назад

    В Португалии чемпионат посильнее, но жаль если уйдёт

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16042

    Cleaner 2 часа назад

    И правильно сделает. Ему в ЧР не интересно. Еврокубков нет. Пускай едет...

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11