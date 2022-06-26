Директор «Динамо» Пивоваров: «Овечкин – молодец, контракт отработал»

Павел Пивоваров, генеральный директор «Динамо», оценил игру хоккеиста Александра Овечкина в товарищеском матче против «Амкала» (5:0). Он забил победный гол.

— Овечкин — молодец, контракт отработал. В соглашении даже фикс не предусмотрен, извините. Саша сам хотел все сделать, поэтому все было чисто символически.

— Планируете еще подобные мероприятия проводить?

— Мы подумаем, оценим те охваты, которые мы имели. Сказали, что у нас уже больше миллиона просмотров. Посмотрим, сколько наберет видео с голом Саши. Исходя из всех результатов, примем решение, будем ли делать что-то такое в дальнейшем.

Пивоваров ранее рассказал о финансовых условиях контракта с Овечкиным.

Овечкин – воспитанник хоккейного «Динамо».

Хоккеист выступает в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталс».

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