«Агенты напели». Нигматуллин объяснил неявку Мозеса на сборы «Спартака»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о полузащитнике «Спартака» Викторе Мозесе, который не прибыл в расположение клуба на сборе в Тарасовке в назначенный день.
«Учитывая то, что ФИФА дала зелeный свет по поводу расторжения контрактов легионеров, которые играют в России, Мозес, возможно, решил этим воспользоваться.
Вполне возможно, агенты напели, что есть какие-то более интересные варианты получить более выгодный контракт. Поэтому Мозес принял решение не приезжать на сборы «Спартака», — сказал Нигматуллин.
- ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.
- Мозес провел 33 матча в минувшем сезоне, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
- Его контракт со «Спартаком» истекает в 2024 году.
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Источник: «Чемпионат»