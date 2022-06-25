«Агенты напели». Нигматуллин объяснил неявку Мозеса на сборы «Спартака»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о полузащитнике «Спартака» Викторе Мозесе, который не прибыл в расположение клуба на сборе в Тарасовке в назначенный день.

«Учитывая то, что ФИФА дала зелeный свет по поводу расторжения контрактов легионеров, которые играют в России, Мозес, возможно, решил этим воспользоваться.

Вполне возможно, агенты напели, что есть какие-то более интересные варианты получить более выгодный контракт. Поэтому Мозес принял решение не приезжать на сборы «Спартака», — сказал Нигматуллин.

ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.

Мозес провел 33 матча в минувшем сезоне, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

Его контракт со «Спартаком» истекает в 2024 году.

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