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Йоканович рассказал, на какой позиции будет использовать Овечкина в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, на какой позиции будет использовать хоккеиста Александра Овечкина в матче с «Амкалом».

«С Овечкиным пока не было разговора, но, думаю, он сыграет. Александр — великий хоккеист. Буду использовать его на позиции нападающего, ведь он забил много голов. Будет странно ставить его защитником или вратарeм.

Постараюсь максимально мотивировать команду на завтра, все сыграют по 45 минут», — сказал Йоканович.

  • Овечкин – воспитанник ХК «Динамо».
  • Он заключил контракт с футбольным клубом для участия в одном матче.
  • Игра с «Амкалом» состоится 25 июня на «ВТБ Арене» в 19:00 мск.

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Источник: «Чемпионат»

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