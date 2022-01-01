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Йоканович высказался об усилении состава «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопрос о трансферных планах клуба.

«Обсуждали вопрос трансферов с Бувачем ещe до моего прихода в клуб. У нас есть список имeн, которые смогут усилить клуб.

Возможно, наша команда будет сильнее той, что в прошлом сезоне. Я не волшебник, но сделаю всe, чтобы мы смогли успешно выступать», – заявил сербский специалист.

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Источник: «Чемпионат»

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