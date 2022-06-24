Йоканович высказался об усилении состава «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопрос о трансферных планах клуба.

«Обсуждали вопрос трансферов с Бувачем ещe до моего прихода в клуб. У нас есть список имeн, которые смогут усилить клуб.

Возможно, наша команда будет сильнее той, что в прошлом сезоне. Я не волшебник, но сделаю всe, чтобы мы смогли успешно выступать», – заявил сербский специалист.

Йоканович сменил в «Динамо» Сандро Шварца.

Вместе с ним пришли два новых тренера.

Балканец ранее возглавлял «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Уотфорд», «Маккаби», «Партизан» и другие команды.

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