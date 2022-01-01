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«Политическое и незаконное». Дюков – о решении ФИФА по легионерам в РПЛ

Президент РФС Александр Дюков раскритиковал решение ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до 2023 года.

«Я знаю только о нескольких случаях, когда агенты игроков вышли с инициативой приостановки контрактов. В ближайшее время выйдет заявление РФС, РПЛ и клубов.

Безусловно, мы осуждаем решение ФИФА и категорически с ним не согласны. ФИФА постоянно заявляет, что футбол должен быть вне политики, а это решение противоречит этому принципу.

Решение принято против одного из членов семьи ФИФА, коим является РФС. Возмутительным является то, что предварительных консультаций с нами не велось, никаких механизмов по выплате финансовых компенсаций тоже сейчас нет.

Решение политическое и незаконное. Это опасный прецедент, который подрывает основы контрактной стабильности. Если сейчас такое решение приняли в отношении России, то когда-то это может быть принято в отношении других федераций.

Мы поддержим клубы, если они выйдут с инициативой оспорить решение, которое противоречит основополагающим принципам мирового футбола», – заявил Дюков.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +3890

    Кузьмич на трибуне 15 минут назад

    Будьте мужиками. Подайте заявку о выходе из ФИФА. Прекратите платит все членские взносы, прекратите спонсорские выплаты. Там понимают только язык денег и силы. Платёжеспособную мямлю и дальше будут нагибать и иметь по всем статьям.

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    Рейтинг: +319

    Феникс 28 > Кузьмич на трибуне 3 минуты назад

    Маладес Кузьмич. Какесь сказал....Но...Надо бы жестще. Лан, щас Суменыч придет, он скажет --што надо их ядреной бомбой жахнуть.

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    Рейтинг: +319

    Феникс 28 17 минут назад

    Решение .... незаконное======А военное вторжение в другую страну законное ?

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    Рейтинг: +7855

    FanatSerj > Феникс 28 5 минут назад

    Если бы была страна то и вторгаться никуда бы не пришлось, а то так УГИЛ какой-то и бандформирование, которые не соблюдали самими же подписанные документы и постоянно "утилизирующие" своё население на протяжении 8 лет.

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    Рейтинг: +8295

    R_a_i_n > Феникс 28 1 минуту назад

    Наизаконнейшее!

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    Рейтинг: +549

    чаппай 18 минут назад

    Ой, да не ужели о законах заговорили. 22 года ими .опу вытирали, а тут запричитали)))

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