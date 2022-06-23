«Политическое и незаконное». Дюков – о решении ФИФА по легионерам в РПЛ

Президент РФС Александр Дюков раскритиковал решение ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до 2023 года.

«Я знаю только о нескольких случаях, когда агенты игроков вышли с инициативой приостановки контрактов. В ближайшее время выйдет заявление РФС, РПЛ и клубов.

Безусловно, мы осуждаем решение ФИФА и категорически с ним не согласны. ФИФА постоянно заявляет, что футбол должен быть вне политики, а это решение противоречит этому принципу.

Решение принято против одного из членов семьи ФИФА, коим является РФС. Возмутительным является то, что предварительных консультаций с нами не велось, никаких механизмов по выплате финансовых компенсаций тоже сейчас нет.

Решение политическое и незаконное. Это опасный прецедент, который подрывает основы контрактной стабильности. Если сейчас такое решение приняли в отношении России, то когда-то это может быть принято в отношении других федераций.

Мы поддержим клубы, если они выйдут с инициативой оспорить решение, которое противоречит основополагающим принципам мирового футбола», – заявил Дюков.

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