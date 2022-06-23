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  • «Политическое и незаконное». Дюков – о решении ФИФА по легионерам в РПЛ

«Политическое и незаконное». Дюков – о решении ФИФА по легионерам в РПЛ

23 июня 2022, 20:34
13

Президент РФС Александр Дюков раскритиковал решение ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до 2023 года.

«Я знаю только о нескольких случаях, когда агенты игроков вышли с инициативой приостановки контрактов. В ближайшее время выйдет заявление РФС, РПЛ и клубов.

Безусловно, мы осуждаем решение ФИФА и категорически с ним не согласны. ФИФА постоянно заявляет, что футбол должен быть вне политики, а это решение противоречит этому принципу.

Решение принято против одного из членов семьи ФИФА, коим является РФС. Возмутительным является то, что предварительных консультаций с нами не велось, никаких механизмов по выплате финансовых компенсаций тоже сейчас нет.

Решение политическое и незаконное. Это опасный прецедент, который подрывает основы контрактной стабильности. Если сейчас такое решение приняли в отношении России, то когда-то это может быть принято в отношении других федераций.

Мы поддержим клубы, если они выйдут с инициативой оспорить решение, которое противоречит основополагающим принципам мирового футбола», – заявил Дюков.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Кузьмич на трибуне
1656006834
Будьте мужиками. Подайте заявку о выходе из ФИФА. Прекратите платит все членские взносы, прекратите спонсорские выплаты. Там понимают только язык денег и силы. Платёжеспособную мямлю и дальше будут нагибать и иметь по всем статьям.
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шахта Заполярная
1656010003
Если бразилы убегут из зенита, то тяжко будет бороться зениту за попадания хотя бы в пятерку, это даже при активном судействе мешковых и ивановых.
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BRO_football
1656010442
Значит надо составить контракт таким образом, чтобы легионеры не ушли. Сделать им, например, сдельную зарплату. Сколько минут на поле провёл, столько и получил. А то у нас клубы платят зарплату на год вперёд, а легионеры только и рады таких идиотов обманывать. В российском клубе получили зарплату, ушли в иностранный - там тоже получили.
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ВетеR
1656015624
категорически несогласны !, ну и что из этого Дюков ?)
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DeStar
1656022375
Вот тут согласен. да даже забыли уже что футбол вне политики - ладно, но раз фифа таким образом лезет и в карманы и бюджеты чужих "компаний" , это не правильно. Разрешили приостановить и уйти? так берите ответственност, платите компенсацию, ибо это никак не касается фифа, в стране не голод, не ядерная зима не *****, угрозы безопансости нет, и все такое. Так что здесь фифа не прав на 100% лично по моему мнению
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