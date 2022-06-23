Йоканович до назначения знал только двух игроков «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопросы о составе команды.

– Какие у вас первые впечатления от приезда в Москву и от клубной базы?

– Пока я ещe не успел посмотреть Москву – из аэропорта мы сразу отправились на стадион, а потом на базу.

Москва – огромный город, но пока я наслаждаюсь пребыванием на нашей прекрасной базе с великолепными полями.

Здесь есть всe, что может пригодиться нам в тренировочном процессе. Я доволен.

– Вы провели первую тренировку с командой. Что можете сказать о ваших новых подопечных?

– Тренировка прошла здорово. Конечно, все хотели произвести на меня впечатление. Все старались показать свои качества, так что я доволен.

– Вы знали каких-то игроков «Динамо» до того, как приехали в Москву?

– Да, я знал Николу Моро, Фeдора Смолова, который играл в Испании. Я просматривал матчи «Динамо», так что имею представление и о том, как команда играет, и об индивидуальных качествах футболистов.

Но, конечно, главные впечатления я начал получать с сегодняшнего дня.

Йоканович сменил в «Динамо» Сандро Шварца.

Вместе с ним пришли два новых тренера.

Серб ранее возглавлял «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Уотфорд», «Маккаби», «Партизан» и другие команды.

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