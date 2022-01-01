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Йоканович объяснил, почему принял предложение возглавить «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал назначение в московский клуб.

— Когда «Динамо» впервые вышло на вас, какой была ваша реакция?

— Конечно, я обрадовался. Ведь это большой, именитый клуб, который стремится расти и развиваться. Я поговорил с представителями клуба, после чего решение приехать сюда далось мне довольно легко.

— Вы знаете, что в этом сезоне наш клуб празднует столетний юбилей? Добавляет ли это давления на вас?

— Я бы не сказал, что есть какое-то дополнительное давление. Просто по этой причине мы хотим выступить как можно лучше, чтобы порадовать наших болельщиков. Мы верим, что эта команда может расти. И мы хотим использовать эту отличную возможность в этот важный год для клуба.

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Источник: сайт «Динамо»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +4742

    neim 11 секунд назад

    Надеюсь, что у нового тренера достанет мудрости, чтобы не ломать то хорошее, что было в игре команды от Шварца.

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