Йоканович объяснил, почему принял предложение возглавить «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал назначение в московский клуб.
— Когда «Динамо» впервые вышло на вас, какой была ваша реакция?
— Конечно, я обрадовался. Ведь это большой, именитый клуб, который стремится расти и развиваться. Я поговорил с представителями клуба, после чего решение приехать сюда далось мне довольно легко.
— Вы знаете, что в этом сезоне наш клуб празднует столетний юбилей? Добавляет ли это давления на вас?
— Я бы не сказал, что есть какое-то дополнительное давление. Просто по этой причине мы хотим выступить как можно лучше, чтобы порадовать наших болельщиков. Мы верим, что эта команда может расти. И мы хотим использовать эту отличную возможность в этот важный год для клуба.
- Йоканович сменил в «Динамо» Сандро Шварца.
- Вместе с ним пришли два новых тренера.
- Славиша ранее возглавлял «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Уотфорд», «Маккаби», «Партизан» и другие команды.
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