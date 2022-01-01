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«Фантастический стадион». Йоканович ознакомился с инфраструктурой «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поделился впечатлениями от первых часов в России.

– Как вы добрались?

– Длинная дорога. Сначала прилетел из Белграда в Стамбул, а оттуда отправился в Москву. Но для меня это радостные дни.

– Какие у вас впечатления от стадиона?

– Фантастический стадион. Надеюсь, мы сможем играть здесь в красивый футбол, которым будут наслаждаться наши болельщики.

– Что вы чувствуете в первые часы в «Динамо»?

– Много новых людей, все очень добры ко мне. Они пытались показать мне максимум всего за несколько часов. Я готов общаться, слушать людей вокруг и приступать к работе.

– Поприветствуйте наших болельщиков, скажите что-нибудь для них в камеру.

– Я надеюсь, мы отлично поработаем и сделаем так, что болельщики будут гордиться нами и нашими результатами, – сказал тренер «Динамо».

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Источник: ютуб-канал «Динамо»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +4737

    neim 2 часа назад

    Хорошей охоты (работы) на фантастическом стадионе ! ))).

    0
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  • ...
    Рейтинг: +652

    111Hunter111 3 часа назад

    Успехов

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