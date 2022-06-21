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«Спартак» предложил Ещенко работу в академии клуба

«Спартак» предложил бывшему защитнику и тренеру клуба Андрею Ещенко остаться в структуре клуба.

«В связи со сменой тренерского штаба «Спартак» предложил Андрею Ещенко остаться в структуре клуба, но на другой позиции. Это действительно будет связано с работой академии. Сейчас мы обговариваем с Андреем последние детали», — сообщила пресс-служба клуба.

По информации «РБ Спорт», Ещенко предложили занять пост заместителя технического директора академии «Спартака».

  • 38-летний Ещенко закончил карьеру в январе и вошел в тренерский штаб команды.
  • Он играл за «Спартак» с 2016 года.
  • Как игрок он выиграл с клубом РПЛ, как тренер – Кубок России.

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Источник: «РБ Спорт»

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21.06.2022 23:23
Комментарии2
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    Рейтинг: +15332

    Barmaleushka 1 час назад

    Вот-вот , стрингоносцем там самое место . Будет новых дзюб воспитывать .

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    Рейтинг: +32007

    VVM1964 > Barmaleushka 58 минут назад

    Ну вы то своих "Дзюб" в любом клубе отыщете )))

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