«Спартак» предложил Ещенко работу в академии клуба

«Спартак» предложил бывшему защитнику и тренеру клуба Андрею Ещенко остаться в структуре клуба.

«В связи со сменой тренерского штаба «Спартак» предложил Андрею Ещенко остаться в структуре клуба, но на другой позиции. Это действительно будет связано с работой академии. Сейчас мы обговариваем с Андреем последние детали», — сообщила пресс-служба клуба.

По информации «РБ Спорт», Ещенко предложили занять пост заместителя технического директора академии «Спартака».

38-летний Ещенко закончил карьеру в январе и вошел в тренерский штаб команды.

Он играл за «Спартак» с 2016 года.

Как игрок он выиграл с клубом РПЛ, как тренер – Кубок России.

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