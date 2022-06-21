«Спартак» предложил Ещенко работу в академии клуба

Вот-вот , стрингоносцем там самое место . Будет новых дзюб воспитывать .
«Спартак» предложил бывшему защитнику и тренеру клуба Андрею Ещенко остаться в структуре клуба.
«В связи со сменой тренерского штаба «Спартак» предложил Андрею Ещенко остаться в структуре клуба, но на другой позиции. Это действительно будет связано с работой академии. Сейчас мы обговариваем с Андреем последние детали», — сообщила пресс-служба клуба.
По информации «РБ Спорт», Ещенко предложили занять пост заместителя технического директора академии «Спартака».
- 38-летний Ещенко закончил карьеру в январе и вошел в тренерский штаб команды.
- Он играл за «Спартак» с 2016 года.
- Как игрок он выиграл с клубом РПЛ, как тренер – Кубок России.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное