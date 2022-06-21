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  • «Очередное узаконенное ограбление». Широков – о решении ФИФА по легионерам в РПЛ

«Очередное узаконенное ограбление». Широков – о решении ФИФА по легионерам в РПЛ

21 июня 2022, 17:17
3

Бывший капитан сборной России Роман Широков высказался о решении ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до 2023 года.

«Возможен уход оставшихся легионеров – это же дело каждого. Захотел – уехал, захотел – остался. Никаких правовых норм нет. Вернее, они есть, но не соблюдаются никак.

Допустим, Рыбус, остался в «Спартаке» – в сборную не вызвали. Сейчас кто-то посмотрит на это и скажет: а я хочу в сборной играть, надо уезжать.

Никаких юридических последствий для них это не будет иметь. Им всe равно – взяли да уехали. Если бы это было наказуемо, однако же этого нет. Очередное узаконенное ограбление.

Как клубы будут на это реагировать, я просто не понимаю. В международный суд подавать? Там всe шито-крыто. Ещe говорят, что у нас суды куплены. Что тогда говорить про цивилизованную Европу, я боюсь представить», – сказал Широков.

  • Российские команды отстранены от международных турниров до конца сезона-2022/23.
  • Ранее легионеры могли покинуть клубы РПЛ до 30 июня 2022 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (3)
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Октавиус
1655821091
ой молчать бы Роме про суды))
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paracetamol
1655833162
Раздевают как гопники в темном уголке. Интересно, какой срок им выпишут, когда наши к Ла-Маншу выйдут? Я бы давал от 10 до 25, уж больно суммы крупные!
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