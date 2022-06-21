«Очередное узаконенное ограбление». Широков – о решении ФИФА по легионерам в РПЛ

Бывший капитан сборной России Роман Широков высказался о решении ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до 2023 года.

«Возможен уход оставшихся легионеров – это же дело каждого. Захотел – уехал, захотел – остался. Никаких правовых норм нет. Вернее, они есть, но не соблюдаются никак.

Допустим, Рыбус, остался в «Спартаке» – в сборную не вызвали. Сейчас кто-то посмотрит на это и скажет: а я хочу в сборной играть, надо уезжать.

Никаких юридических последствий для них это не будет иметь. Им всe равно – взяли да уехали. Если бы это было наказуемо, однако же этого нет. Очередное узаконенное ограбление.

Как клубы будут на это реагировать, я просто не понимаю. В международный суд подавать? Там всe шито-крыто. Ещe говорят, что у нас суды куплены. Что тогда говорить про цивилизованную Европу, я боюсь представить», – сказал Широков.

Российские команды отстранены от международных турниров до конца сезона-2022/23.

Ранее легионеры могли покинуть клубы РПЛ до 30 июня 2022 года.

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