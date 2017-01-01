У "Спам-Экспресса" - Чернов считает, что Зиньковский сможет усилить «Спартак».
Ответ Чернова - Думаю, что да.
У бомбардира - Чернов высказался о возможном переходе Зиньковского в «Спартак».
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Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.
Ранее сообщалось, что футболист проходит медосмотр в Москве для перехода в «Спартак».
«Усилит ли Зиньковский «Спартак»? Он хороший игрок. Все видели как он играл в «Крыльях». Думаю, что да.
Я верю в наш состав после ухода Жиго и Кутепова. Будем работать на сборах. Тренер будет выбирать из игроков, которые есть», — сказал Чернов.
- Зиньковский выступает за «Крылья» с 2019 года.
- Он забил 17 голов и сделал 31 ассист в 117 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.
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