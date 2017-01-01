Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по части имени
Тест: угадай футболиста по части имени
2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

Чернов высказался о возможном переходе Зиньковского в «Спартак»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.

Ранее сообщалось, что футболист проходит медосмотр в Москве для перехода в «Спартак».

«Усилит ли Зиньковский «Спартак»? Он хороший игрок. Все видели как он играл в «Крыльях». Думаю, что да.

Я верю в наш состав после ухода Жиго и Кутепова. Будем работать на сборах. Тренер будет выбирать из игроков, которые есть», — сказал Чернов.

  • Зиньковский выступает за «Крылья» с 2019 года.
  • Он забил 17 голов и сделал 31 ассист в 117 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Врач «Спартака» засмеялся, отвечая на вопрос о медосмотре Зиньковского
«Крылья» предложили Зиньковскому и Сарвели улучшенные контракты. На них претендуют «Спартак» и «Сочи»
«Пусть это произойдет как можно быстрее». Жуков – об уходе Кофрие из «Спартака» 6
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:41
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +16026

    ilichkadr 1 час назад

    У "Спам-Экспресса" - Чернов считает, что Зиньковский сможет усилить «Спартак».
    Ответ Чернова - Думаю, что да.
    У бомбардира - Чернов высказался о возможном переходе Зиньковского в «Спартак».
    ............

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11