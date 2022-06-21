Чернов высказался о возможном переходе Зиньковского в «Спартак»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.

Ранее сообщалось, что футболист проходит медосмотр в Москве для перехода в «Спартак».

«Усилит ли Зиньковский «Спартак»? Он хороший игрок. Все видели как он играл в «Крыльях». Думаю, что да.

Я верю в наш состав после ухода Жиго и Кутепова. Будем работать на сборах. Тренер будет выбирать из игроков, которые есть», — сказал Чернов.

Зиньковский выступает за «Крылья» с 2019 года.

Он забил 17 голов и сделал 31 ассист в 117 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

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