Мостовой: «Я больше всех достоин тренировать «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что он должен стать новым тренером московского клуба.
«Сейчас едут в «Спартак» по объявлению. Хочешь работать в клубе? Пожалуйста! Если бы у меня было предложение от «Спартака», то, конечно, бы я рассмотрел этот вариант.
Я, наверное, больше всех достоин быть в «Спартаке» из всех, кто там появлялся. И я один из немногих, кто в «Спартаке» еще не был», — сказал Мостовой.
- 33-летний Гильермо Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
- Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
- Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.
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Источник: «Спорт-Экспресс»