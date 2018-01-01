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Мостовой: «Я больше всех достоин тренировать «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что он должен стать новым тренером московского клуба.

«Сейчас едут в «Спартак» по объявлению. Хочешь работать в клубе? Пожалуйста! Если бы у меня было предложение от «Спартака», то, конечно, бы я рассмотрел этот вариант.

Я, наверное, больше всех достоин быть в «Спартаке» из всех, кто там появлялся. И я один из немногих, кто в «Спартаке» еще не был», — сказал Мостовой.

  • 33-летний Гильермо Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 13:51
Комментарии12
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    Рейтинг: +1265

    moskowcity-petrv 33 минуты назад

    Пройди обкатку в фнл,поработай где-то,доказывай свою состоятельность тренерскую.

    0
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    Рейтинг: +23378

    JTherry 1 час назад

    если "едут в «Спартак» по объявлению", то, как минимум, надо было резюме выслать в их адрес и пройти собеседование, показать на что ты способен, глубину знаний, а не ждать приглашения... тренеров приглашают не за прошлые заслуги футболиста, а за умение работать именно на этом поприще...

    1
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    Рейтинг: +293

    RusPlan > JTherry 27 минут назад

    ТАк то оно так было)) до Абаскаля)

    1
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    Рейтинг: +13

    《ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ》 1 час назад

    ******.... Ты ******** **** .... На какой хрень ты им срался там )))) тебя и в ФНЛ не возьмут

    0
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    Рейтинг: +1647

    Vitaga 1 час назад

    интересно у него есть лицензия ? и он закончил ВШТ? если да - то как вариант

    0
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    Рейтинг: +7274

    Старикан 1 час назад

    Не скромно, очень не скромно...

    0
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    Рейтинг: +31971

    VVM1964 1 час назад

    Понедельник - время для опохмела !!! )))

    0
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    Рейтинг: +3789

    ААМ 1 час назад

    Флаг ему в руки и Зарему в придачу.

    0
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    Рейтинг: +5159

    AtticusFinch 1 час назад

    Читал про него , что он в школе всю жизнь на двойки учился)) и ещё удивляется, почему его никуда не зовут)

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    Рейтинг: +691

    Suvorov51 > AtticusFinch 1 час назад

    Что то ты мой глупышка, написал и не подумал, что написал, у многих игроков вышки не было среднего образования

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    Рейтинг: +1736

    mahan 1 час назад

    Ты сначала хоть на тренера выучись. Как футболист ты был отличный, а как человека тебя уже давно никто не уважает.

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    Рейтинг: +13699

    Skull_Boy 2 часа назад

    Вы больше всего достойны пойти на Х-Й

    0
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