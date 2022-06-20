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Мостовой: «Я больше всех достоин тренировать «Спартак»

20 июня 2022, 13:51
15

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что он должен стать новым тренером московского клуба.

«Сейчас едут в «Спартак» по объявлению. Хочешь работать в клубе? Пожалуйста! Если бы у меня было предложение от «Спартака», то, конечно, бы я рассмотрел этот вариант.

Я, наверное, больше всех достоин быть в «Спартаке» из всех, кто там появлялся. И я один из немногих, кто в «Спартаке» еще не был», — сказал Мостовой.

  • 33-летний Гильермо Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (15)
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Skull_Boy
1655722560
Вы больше всего достойны пойти на Х-Й
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ААМ
1655724004
Флаг ему в руки и Зарему в придачу.
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VVM1964
1655724033
Понедельник - время для опохмела !!! )))
Ответить
Старикан
1655724560
Не скромно, очень не скромно...
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《ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ》
1655725639
******.... Ты ******** **** .... На какой хрень ты им срался там )))) тебя и в ФНЛ не возьмут
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JTherry
1655726019
если "едут в «Спартак» по объявлению", то, как минимум, надо было резюме выслать в их адрес и пройти собеседование, показать на что ты способен, глубину знаний, а не ждать приглашения... тренеров приглашают не за прошлые заслуги футболиста, а за умение работать именно на этом поприще...
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moskowcity-petrv
1655728036
Пройди обкатку в фнл,поработай где-то,доказывай свою состоятельность тренерскую.
Ответить
Solist345345
1655732595
С очередного похмелья что ли?!
Ответить
Ганнибал Лектор
1655739497
Я что-то пропустил? Когда это штатный песдабол канделач-ТВ успел получить тренерскую лицензию PRO?
Ответить
SanInstructor
1655758383
упаси господи...
Ответить
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