«Крылья» предложили Зиньковскому и Сарвели улучшенные контракты. На них претендуют «Спартак» и «Сочи»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что клуб пытается сохранить в составе полузащитника Антона Зиньковского и нападающего Владислава Сарвели.
– Есть ли понимание, кто покинет «Крылья» в это трансферное окно, а кто останется в клубе? Была информация, что Зиньковский перейдет в «Спартак», а Сарвели – в «Сочи».
– Конечно, клуб заинтересован в том, чтобы сохранить весь костяк «Крыльев». Поэтому, как уже говорилось, всем лидерам команды клуб сделал предложения о новых контрактах.
Причем на улучшенных условиях – исходя из тех возможностей, которыми располагают «Крылья». В том числе – Зиньковскому и Сарвели. На мой взгляд, предложения – хорошие и достойные. Проделана большая работа.
Вместе с тем, мы не можем в финансовом плане конкурировать с топ-клубами РПЛ, которые в состоянии предложить нашим футболистам условия на порядок выше.
«Крылья» со своей стороны сделали все возможное, чтобы сохранить ведущих игроков. Дальше будем смотреть. Информация о том, с кем был продлен контракт, думаю, появится в самое ближайшее время.
- Зиньковский выступает за «Крылья» с 2019 года.
- Он забил 17 голов и сделал 31 ассист в 117 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.
- Сарвели выступает за «Крылья» с лета 2020 года.
- За 2 сезона он забил 16 голов и сделал 11 ассистов в 61 матче.
- Рыночная стоимость воспитанника «Чертаново» – 1,8 миллиона евро.