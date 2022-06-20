«Крылья» предложили Зиньковскому и Сарвели улучшенные контракты. На них претендуют «Спартак» и «Сочи»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что клуб пытается сохранить в составе полузащитника Антона Зиньковского и нападающего Владислава Сарвели.

– Есть ли понимание, кто покинет «Крылья» в это трансферное окно, а кто останется в клубе? Была информация, что Зиньковский перейдет в «Спартак», а Сарвели – в «Сочи».

– Конечно, клуб заинтересован в том, чтобы сохранить весь костяк «Крыльев». Поэтому, как уже говорилось, всем лидерам команды клуб сделал предложения о новых контрактах.

Причем на улучшенных условиях – исходя из тех возможностей, которыми располагают «Крылья». В том числе – Зиньковскому и Сарвели. На мой взгляд, предложения – хорошие и достойные. Проделана большая работа.

Вместе с тем, мы не можем в финансовом плане конкурировать с топ-клубами РПЛ, которые в состоянии предложить нашим футболистам условия на порядок выше.

«Крылья» со своей стороны сделали все возможное, чтобы сохранить ведущих игроков. Дальше будем смотреть. Информация о том, с кем был продлен контракт, думаю, появится в самое ближайшее время.