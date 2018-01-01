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«Крылья» предложили Зиньковскому и Сарвели улучшенные контракты. На них претендуют «Спартак» и «Сочи»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что клуб пытается сохранить в составе полузащитника Антона Зиньковского и нападающего Владислава Сарвели.

– Есть ли понимание, кто покинет «Крылья» в это трансферное окно, а кто останется в клубе? Была информация, что Зиньковский перейдет в «Спартак», а Сарвели – в «Сочи».

– Конечно, клуб заинтересован в том, чтобы сохранить весь костяк «Крыльев». Поэтому, как уже говорилось, всем лидерам команды клуб сделал предложения о новых контрактах.

Причем на улучшенных условиях – исходя из тех возможностей, которыми располагают «Крылья». В том числе – Зиньковскому и Сарвели. На мой взгляд, предложения – хорошие и достойные. Проделана большая работа.

Вместе с тем, мы не можем в финансовом плане конкурировать с топ-клубами РПЛ, которые в состоянии предложить нашим футболистам условия на порядок выше.

«Крылья» со своей стороны сделали все возможное, чтобы сохранить ведущих игроков. Дальше будем смотреть. Информация о том, с кем был продлен контракт, думаю, появится в самое ближайшее время.

  • Зиньковский выступает за «Крылья» с 2019 года.
  • Он забил 17 голов и сделал 31 ассист в 117 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.
  • Сарвели выступает за «Крылья» с лета 2020 года.
  • За 2 сезона он забил 16 голов и сделал 11 ассистов в 61 матче.
  • Рыночная стоимость воспитанника «Чертаново» – 1,8 миллиона евро.

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Источник: «Матч ТВ»

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