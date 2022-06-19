В «Хоффенхайме» прокомментировали новость об интересе к Сперцяну

Спортивный директор «Хоффенхайма» Александр Розен отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
«Я не буду комментировать слухи по поводу Сперцяна и остальных возможных трансферов команды. Мы не заинтересованы в подписании этого футболиста», – сказал Розен.
- Ранее сообщалось, что на Сперцяна претендуют два клуба Бундеслиги. Также есть интерес из Англии, Италии и Нидерландов.
- Эдуард – лучший игрок «Краснодара» в прошедшем сезоне.
- Он забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
Источник: «Чемпионат»