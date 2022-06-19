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В «Хоффенхайме» прокомментировали новость об интересе к Сперцяну

Спортивный директор «Хоффенхайма» Александр Розен отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Я не буду комментировать слухи по поводу Сперцяна и остальных возможных трансферов команды. Мы не заинтересованы в подписании этого футболиста», – сказал Розен.

  • Ранее сообщалось, что на Сперцяна претендуют два клуба Бундеслиги. Также есть интерес из Англии, Италии и Нидерландов.
  • Эдуард – лучший игрок «Краснодара» в прошедшем сезоне.
  • Он забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.

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Источник: «Чемпионат»

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19.06.2022 23:53
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