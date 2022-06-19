В «Хоффенхайме» прокомментировали новость об интересе к Сперцяну

Спортивный директор «Хоффенхайма» Александр Розен отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Я не буду комментировать слухи по поводу Сперцяна и остальных возможных трансферов команды. Мы не заинтересованы в подписании этого футболиста», – сказал Розен.