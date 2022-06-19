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  • «Аферист. Туповатый, как и Рианчо». Гурцкая – о новом спортивном директоре «Спартака»

«Аферист. Туповатый, как и Рианчо». Гурцкая – о новом спортивном директоре «Спартака»

19 июня 2022, 21:50
13

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о назначении Луки Каттани на пост спортивного директора «Спартака».

«Нет верю, что если у Абаскаля не получится в «Спартаке», то Каттани уйдет вместе с ним. Он найдет 200 причин, почему он ушел: семья не переехала, собака не переехала, бабушка хочет возвращения, пищевое расстройство от борща. Будет 200 причин, если у него не получится. Конечно, Каттани из «Спартака» так просто не уйдет.

Как отношусь к Каттани? Я посмотрел его интервью. Когда я был маленький, то именно так итальянцев себе и представлял, потому что был фильм «Граф Калиостро». Каттани – это чистый персонаж из фильма «Граф Калиостро». Аферист, который приходит и думает, что тут сидят селяне, чешет какую-то чушь, не отвечает ни на один вопрос… Он на все вопросы отвечает покатисто, в манере Рианчо. Я думал, что один Рианчо такой туповатый, но оказывается, не только он один такой. Каттани какие-то пословицы и поговорки вставляет не вовремя. Я не увидел, чтобы был хоть один прямой ответ на его пресс-конференциях и интервью», – сказал Гурцкая.

  • Каттани стал спортивным директором «Спартака» в декабре 2021 года.
  • Ранее он работал скаутом в «ПСЖ».
  • Предполагается, что решение назначить Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака» – идея Каттани.

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Комментарии (13)
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jek718875
1655664837
Каттани судить нашим судом, самым гуманным судом в мире...
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MDAR
1655665004
За это интервью можно идти в суд. Этот хрен берега попутал. Сам, что ни наесть жулик и мошенник, а все учить думает. Смотри, что сам делаешь и ....
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jek718875
1655665976
Агент Гурцкая пошёл в разнос,видимо наступили ему на хвост
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Fusballer
1655671224
Ахаха. И это говорит футбольный агент. Одна из самых мутных профессий и сомнительных в футболе.
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NewLife
1655672653
"Когда я был маленький, то именно так итальянцев себе и представлял, потому что был фильм «Граф Калиостро»". Ублюдок, итальянская культура тебе кроме Калиостро по телеку неизвестна. Бомбардир, зачем вы публикуете эту гопоту.
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paracetamol
1655702271
Проходимцы нанимают себе подобных. Что это? А это закон проходимости денег Лукойла через задний проход проходимцев.
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alp
1655707293
что то утро у спартака с тимурами не задалось )))) один ветеранов и з г о в н я л, второй спорт директоров, старого и нового, тупарями обозвал... цирк, да и только
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Hoahin
1655707521
Гурцкая "бегемот" сам что ни на есть аферист и мошенник, смешно слышать эти слова от него
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SLADE2019
1655708336
Этот клоун еще всех испанских тренеров колхозниками назвал. Вот уж недоделок. Других слов и не подберешь.
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