«Аферист. Туповатый, как и Рианчо». Гурцкая – о новом спортивном директоре «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о назначении Луки Каттани на пост спортивного директора «Спартака».

«Нет верю, что если у Абаскаля не получится в «Спартаке», то Каттани уйдет вместе с ним. Он найдет 200 причин, почему он ушел: семья не переехала, собака не переехала, бабушка хочет возвращения, пищевое расстройство от борща. Будет 200 причин, если у него не получится. Конечно, Каттани из «Спартака» так просто не уйдет.

Как отношусь к Каттани? Я посмотрел его интервью. Когда я был маленький, то именно так итальянцев себе и представлял, потому что был фильм «Граф Калиостро». Каттани – это чистый персонаж из фильма «Граф Калиостро». Аферист, который приходит и думает, что тут сидят селяне, чешет какую-то чушь, не отвечает ни на один вопрос… Он на все вопросы отвечает покатисто, в манере Рианчо. Я думал, что один Рианчо такой туповатый, но оказывается, не только он один такой. Каттани какие-то пословицы и поговорки вставляет не вовремя. Я не увидел, чтобы был хоть один прямой ответ на его пресс-конференциях и интервью», – сказал Гурцкая.