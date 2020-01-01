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«Аферист. Туповатый, как и Рианчо». Гурцкая – о новом спортивном директоре «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о назначении Луки Каттани на пост спортивного директора «Спартака».

«Нет верю, что если у Абаскаля не получится в «Спартаке», то Каттани уйдет вместе с ним. Он найдет 200 причин, почему он ушел: семья не переехала, собака не переехала, бабушка хочет возвращения, пищевое расстройство от борща. Будет 200 причин, если у него не получится. Конечно, Каттани из «Спартака» так просто не уйдет.

Как отношусь к Каттани? Я посмотрел его интервью. Когда я был маленький, то именно так итальянцев себе и представлял, потому что был фильм «Граф Калиостро». Каттани – это чистый персонаж из фильма «Граф Калиостро». Аферист, который приходит и думает, что тут сидят селяне, чешет какую-то чушь, не отвечает ни на один вопрос… Он на все вопросы отвечает покатисто, в манере Рианчо. Я думал, что один Рианчо такой туповатый, но оказывается, не только он один такой. Каттани какие-то пословицы и поговорки вставляет не вовремя. Я не увидел, чтобы был хоть один прямой ответ на его пресс-конференциях и интервью», – сказал Гурцкая.

  • Каттани стал спортивным директором «Спартака» в декабре 2021 года.
  • Ранее он работал скаутом в «ПСЖ».
  • Предполагается, что решение назначить Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака» – идея Каттани.

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Источник: ютуб-канал «У Кузьмича»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1009

    jek718875 6 минут назад

    Агент Гурцкая пошёл в разнос,видимо наступили ему на хвост

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    Рейтинг: +1086

    MDAR 22 минуты назад

    За это интервью можно идти в суд. Этот хрен берега попутал. Сам, что ни наесть жулик и мошенник, а все учить думает. Смотри, что сам делаешь и ....

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    Рейтинг: +1009

    jek718875 25 минут назад

    Каттани судить нашим судом, самым гуманным судом в мире...

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