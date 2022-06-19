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Ари: «Молюсь, чтобы отстранение России закончилось как можно скорее. Оно несправедливо»

Бывший форвард сборной России Ари пожелал российскому футболу скорее вернуться на международный уровень.

«Считаю несправедливым отстранение российского футбола от международных соревнований. Чистая политика.

Молюсь, чтобы это закончилось как можно скорее. Спорт помогает осуществить мечты многих клубов и мальчишек, как игры в еврокубках», – сказал Ари.

  • Форвард выступал в России с 2010 по 2021 год.
  • Он защищал цвета «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара».
  • За российскую сборную Ари провел 2 матча.

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Источник: Sport24

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