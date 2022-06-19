Ари: «Молюсь, чтобы отстранение России закончилось как можно скорее. Оно несправедливо»

Бывший форвард сборной России Ари пожелал российскому футболу скорее вернуться на международный уровень.

«Считаю несправедливым отстранение российского футбола от международных соревнований. Чистая политика.

Молюсь, чтобы это закончилось как можно скорее. Спорт помогает осуществить мечты многих клубов и мальчишек, как игры в еврокубках», – сказал Ари.