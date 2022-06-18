Изидор объяснил, почему выбрал десятый номер в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о причинах смены игрового номера.
Француз взял себе «десятку». Ранее у него был 19-й номер.
«Выбрал десятый номер, потому что он придает мне уверенности. Я знаю, что особенный номер для «Локомотива», теперь он достался мне.
Я общался об этом с самим Лоськовым, он был не против», – сказал Изидор.
- 21-летний форвард перешел в «Локо» в январе из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
- Он забил 7 голов и сделал 1 ассист в 12 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»