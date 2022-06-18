Изидор объяснил, почему выбрал десятый номер в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о причинах смены игрового номера.

Француз взял себе «десятку». Ранее у него был 19-й номер.

«Выбрал десятый номер, потому что он придает мне уверенности. Я знаю, что особенный номер для «Локомотива», теперь он достался мне.

Я общался об этом с самим Лоськовым, он был не против», – сказал Изидор.