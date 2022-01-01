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Изидор объяснил, почему выбрал десятый номер в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о причинах смены игрового номера.

Француз взял себе «десятку». Ранее у него был 19-й номер.

«Выбрал десятый номер, потому что он придает мне уверенности. Я знаю, что особенный номер для «Локомотива», теперь он достался мне.

Я общался об этом с самим Лоськовым, он был не против», – сказал Изидор.

  • 21-летний форвард перешел в «Локо» в январе из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
  • Он забил 7 голов и сделал 1 ассист в 12 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +19703

    Аvenger 2 часа назад

    История песни: «Шел трамвай, десятый номер»


    Исполнитель: Аркадий Северный и многие другие

    Шёл трамвай десятый номер,
    На площадке кто-то помер,
    Тянут-тянут мертвеца
    Ламца-дрица-ца-ца-ца.

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