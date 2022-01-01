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В РПЛ отреагировали на предложение «Урала» расширить лигу

Пресс-служба РПЛ подтвердила получение обращения от «Урала» по поводу увеличения числа команд в лиге.

«В РПЛ поступило письмо от ФК «Урал» с предложением о расширении числа участников лиги в сезоне-2023/2024.

Этот вопрос будет рассмотрен 20 июня на общем собрании клубов РПЛ в заочной форме.

В случае одобрения большинством клубов инициатива будет вынесена на рассмотрение исполкома Российского футбольного союза, чтобы до начала сезона РПЛ-2022/2023 определиться с форматом сезона-2023/2024», – говорится в комментарии Премьер-лиги.

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Источник: «Чемпионат»

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