В РПЛ отреагировали на предложение «Урала» расширить лигу

Пресс-служба РПЛ подтвердила получение обращения от «Урала» по поводу увеличения числа команд в лиге.

«В РПЛ поступило письмо от ФК «Урал» с предложением о расширении числа участников лиги в сезоне-2023/2024.

Этот вопрос будет рассмотрен 20 июня на общем собрании клубов РПЛ в заочной форме.

В случае одобрения большинством клубов инициатива будет вынесена на рассмотрение исполкома Российского футбольного союза, чтобы до начала сезона РПЛ-2022/2023 определиться с форматом сезона-2023/2024», – говорится в комментарии Премьер-лиги.