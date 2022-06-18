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  • «Не только в Москве хотят смотреть футбол». Президент «Урала» Иванов настаивает на расширении РПЛ

«Не только в Москве хотят смотреть футбол». Президент «Урала» Иванов настаивает на расширении РПЛ

18 июня 2022, 11:34
3

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о необходимости увеличить число команд в РПЛ с 16 до 18.

«Мы выступили с таким предложением. Предлагаем решить это сразу, чтобы уже в начале сезона все знали, чтобы не получилось, как в этом году.

Считаю, что пока мы не играем в еврокубках, надо играть в РПЛ с 18 командами, да и без еврокубков – у нас большая страна, в РПЛ не должны играть только московские клубы. Если брать «Химки», то это уже шесть клубов.

Кто-то говорит, что у нас в стране негде играть, да есть где играть! РФС сейчас ведет большую работу по юношескому футболу, мы видим, как развивается ЮФЛ, а народ-то приходит поболеть и посмотреть.

И мальчишки хорошие оттуда выходят. На 18 команд найдутся российские футболисты, не только в Москве хотят смотреть футбол.

При таком предложении клубы должны вылетать. Если никто не вылетает, это не интересно. Должен быть обмен между лигами, чтобы присутствовал спортивный принцип.

Не приемлю вариант, как в КХЛ, когда команды из высшего дивизиона не вылетают. Нет, я за обмен!

Можно сделать так: чтобы 15-я и 16-я команды из РПЛ играли переходные матчи с 3-й и 4-й командами из ФНЛ-1. Мы и в этому году предлагали такой вариант, половина команд была за расширение, но, может быть, это было не совсем правильно, так как чемпионат уже шел.

Надо такие решения принимать в начале сезона. Знаю, что в руководстве РФС и РПЛ есть те, кто за 18 команд», – заявил Иванов.

  • Сообщалось, что расширение РПЛ с сезона-2023/24 обсудят на ближайшем собрании лиги.
  • Это произойдет в понедельник, 20 июня.
  • «Урал» финишировал на 12-м месте в чемпионате.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (3)
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paracetamol
1655542797
Смотри по телеку, и еще смотри, чтобы твой Урал не вылетел как Фуфа.
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Garrincha58
1655553570
тогда почему в Екатеринбурге так мало ходят на футбол Иванов в этом твоя вина как руководителя команды и грош тебе цена
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portero
1655562088
В словах Григория имеется правда, но деньги все в столицу везут и там осваивают и срать им на провинцию, они живут хорошо!!!!
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