«Не только в Москве хотят смотреть футбол». Президент «Урала» Иванов настаивает на расширении РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о необходимости увеличить число команд в РПЛ с 16 до 18.

«Мы выступили с таким предложением. Предлагаем решить это сразу, чтобы уже в начале сезона все знали, чтобы не получилось, как в этом году.

Считаю, что пока мы не играем в еврокубках, надо играть в РПЛ с 18 командами, да и без еврокубков – у нас большая страна, в РПЛ не должны играть только московские клубы. Если брать «Химки», то это уже шесть клубов.

Кто-то говорит, что у нас в стране негде играть, да есть где играть! РФС сейчас ведет большую работу по юношескому футболу, мы видим, как развивается ЮФЛ, а народ-то приходит поболеть и посмотреть.

И мальчишки хорошие оттуда выходят. На 18 команд найдутся российские футболисты, не только в Москве хотят смотреть футбол.

При таком предложении клубы должны вылетать. Если никто не вылетает, это не интересно. Должен быть обмен между лигами, чтобы присутствовал спортивный принцип.

Не приемлю вариант, как в КХЛ, когда команды из высшего дивизиона не вылетают. Нет, я за обмен!

Можно сделать так: чтобы 15-я и 16-я команды из РПЛ играли переходные матчи с 3-й и 4-й командами из ФНЛ-1. Мы и в этому году предлагали такой вариант, половина команд была за расширение, но, может быть, это было не совсем правильно, так как чемпионат уже шел.

Надо такие решения принимать в начале сезона. Знаю, что в руководстве РФС и РПЛ есть те, кто за 18 команд», – заявил Иванов.