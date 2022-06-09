Расширение РПЛ до 18 клубов с сезона-2023/24 обсудят на ближайшем собрании лиги

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном расширении РПЛ.

«Вопрос внесли в повестку дня. Будем разбираться, говорить о этом на ближайшем собрании РПЛ. Даже если мы будем играть в еврокубках, все равно надо расширять лигу до 18 команд со сезона-2023/24.

У нас в регионах много хороших команд, и они тоже хотят зарабатывать. Все деньги в Москве, в периферии их очень мало. Поэтому в регионах тоже надо играть: чем больше в лиге таких команд, тем им лучше», – сказал Иванов.