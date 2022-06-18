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  • «Я одобряю выбор «Динамо». Мостовой – о назначении тренера Йокановича

«Я одобряю выбор «Динамо». Мостовой – о назначении тренера Йокановича

18 июня 2022, 12:24
2

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не стал критиковать приглашение Славиши Йокановича на пост главного тренера «Динамо».

«Нормальный тренер. Он из близкой нам по культуре и духу страны [Сербии]. Славиша был сам хорошим футболистом, у него большой опыт футбольный и тренерский.

Ясно, что это не гарант того, что он придeт и всe получится. Ты можешь прийти хорошим, и ничего не получится. А можешь прийти никаким, сделать что-то, и скажут: вот, сумасшедший.

Я одобряю выбор «Динамо», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Йоканович Славиша Мостовой Александр
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1655550906
Во всяком случае, вменяемое назначение, в отличие того, что у нас в Спартаке.
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neim
1655551490
Я тоже одобряю, поскольку, ничего более вразумительного на внутреннем рынке тренеров не проглядывается. В принципе, это выбор Бувача, а ему можно доверять.
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