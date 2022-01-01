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«Я одобряю выбор «Динамо». Мостовой – о назначении тренера Йокановича

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не стал критиковать приглашение Славиши Йокановича на пост главного тренера «Динамо».

«Нормальный тренер. Он из близкой нам по культуре и духу страны [Сербии]. Славиша был сам хорошим футболистом, у него большой опыт футбольный и тренерский.

Ясно, что это не гарант того, что он придeт и всe получится. Ты можешь прийти хорошим, и ничего не получится. А можешь прийти никаким, сделать что-то, и скажут: вот, сумасшедший.

Я одобряю выбор «Динамо», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10683

    Алексей З 1 час назад

    Мост , ну ты фрукт. Кто бы в Спартак не пришёл всех обос...ёшь , у Динамо сразу заши...ись.
    Ребята , что с вами происходит ?
    Где честь , совесть и порядочность ?

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