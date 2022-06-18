«Я одобряю выбор «Динамо». Мостовой – о назначении тренера Йокановича

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не стал критиковать приглашение Славиши Йокановича на пост главного тренера «Динамо».
«Нормальный тренер. Он из близкой нам по культуре и духу страны [Сербии]. Славиша был сам хорошим футболистом, у него большой опыт футбольный и тренерский.
Ясно, что это не гарант того, что он придeт и всe получится. Ты можешь прийти хорошим, и ничего не получится. А можешь прийти никаким, сделать что-то, и скажут: вот, сумасшедший.
Я одобряю выбор «Динамо», – сказал Мостовой.
- Йоканович сменил в «Динамо» Сандро Шварца.
- Он заключил с клубом контракт по схеме «1+2».
- Серб ранее тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Уотфорд», «Маккаби» (Тель-Авив), «Партизан» и другие команды.
Источник: «Чемпионат»