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Кобелев анонсировал приход в «Динамо» нескольких балканских игроков

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал назначение в клуб сербского тренера Славиши Йокановича.

«Зачем что-то читать про нового наставника. Не понимаю, как я должен относиться к назначению Йокановича. Есть руководство команды, есть спортивный блок в лице Бувача. В принципе, это было ожидаемо. Если не немца, то какого-нибудь югослава.

Поэтому, я полагаю, всe это можно было спрогнозировать. Надо ждать ещe пару-тройку югославских игроков. Какие ожидания в новом сезоне? Давайте посмотрим», – сказал Кобелев.

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Источник: Metaratings

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17.06.2022 23:06
Комментарии3
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    Рейтинг: +4318

    PAREVG. 1 час назад

    Обычная практика, новый тренер привозит несколько игроков...

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    Ответить
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    Рейтинг: +1643

    Vitaga 1 час назад

    вариант куда лучше чем у Спартака

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +4729

    neim > Vitaga 18 минут назад

    С виду да. Как будет на самом деле, "весна" покажет ... ))).

    0
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