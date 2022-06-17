Кобелев анонсировал приход в «Динамо» нескольких балканских игроков

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал назначение в клуб сербского тренера Славиши Йокановича.
«Зачем что-то читать про нового наставника. Не понимаю, как я должен относиться к назначению Йокановича. Есть руководство команды, есть спортивный блок в лице Бувача. В принципе, это было ожидаемо. Если не немца, то какого-нибудь югослава.
Поэтому, я полагаю, всe это можно было спрогнозировать. Надо ждать ещe пару-тройку югославских игроков. Какие ожидания в новом сезоне? Давайте посмотрим», – сказал Кобелев.
- Йоканович сменил в «Динамо» Сандро Шварца.
- Он ранее тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Уотфорд», «Маккаби» (Тель-Авив), «Партизан» и другие команды.
- В 2018 году Йокановича рассматривал «Челси».
Источник: Metaratings