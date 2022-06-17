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Абаскаль рассказал, в какой футбол будет играть «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал интервью клубной пресс-службе.

«На мой взгляд, мой возраст никакой роли не играет. Главное, какими будут результаты нашей работы. Нужно доносить до футболистов наши идеи, создавать правильную атмосферу, правильно их мотивировать, чтобы они отдавали максимум на поле.

Схема игры будет гибкая. Это будет интенсивный футбол, это будет агрессивный футбол. Мы будем навязывать свою игру сопернику», – заверил испанец.

  • Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».
  • Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
  • Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»

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17.06.2022 22:10
Комментарии7
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    Рейтинг: +703

    fakeid 1 час назад

    ещё один, гы-гы!

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    Рейтинг: +1132

    Lilipyt 1 час назад

    Удивительно как Абаскаля закапывает Спартаковская элита и не верит в него. Хотя он меняет Ваноли, который привел Спартак к 10 месту. Все говорят, что европейская тренерская школа лучшая. Специалисты там на голову выше. Все наши тренеры едут за границу учиться. Но испанца критикуют за то что он ни кто и был ассистентом. Так он же так получал опыт и работал с командой. Разве не глупо за это критиковать?! Когда Лёв был назначен тренером в сб. Германии, он был ассистентом в этой сборной и не имел тренерских достижений в других командах. Все помнят как Германия выступала и выступает на международной арене. Поэтому не понятна позиция этих людей, которые критикуют до того как виден результат. Тут все может быть и спешить с выводами не стоит.

    2
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    Рейтинг: +18049

    Persona_non_Grata > Lilipyt 1 час назад

    Вроде лилипут, а мысли высокие и не лишенные логики )))

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    Рейтинг: +5833

    maygli 2 часа назад


    Как у нас говорят, - "Цыплят по осени считают."
    Будем посмотреть...

    4
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    Рейтинг: +6597

    Semenycch 2 часа назад

    Мы будем навязывать свою игру сопернику... Этот испанец, похоже, не понимает, куда пришел работать.

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    Рейтинг: +23340

    JTherry 2 часа назад

    "это будет агрессивный футбол..."
    ...покажи на поле, а не на словах...)

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    Рейтинг: +480

    Жорик секс обжорик 2 часа назад

    Ну какой футбол в рпл можно играть либо автобус или пресинг..

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