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Абаскаль рассказал, в какой футбол будет играть «Спартак»

17 июня 2022, 22:10
12

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал интервью клубной пресс-службе.

«На мой взгляд, мой возраст никакой роли не играет. Главное, какими будут результаты нашей работы. Нужно доносить до футболистов наши идеи, создавать правильную атмосферу, правильно их мотивировать, чтобы они отдавали максимум на поле.

Схема игры будет гибкая. Это будет интенсивный футбол, это будет агрессивный футбол. Мы будем навязывать свою игру сопернику», – заверил испанец.

  • Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».
  • Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
  • Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (12)
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Жорик кекс обжорик
1655495734
Ну какой футбол в рпл можно играть либо автобус или пресинг..
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JTherry
1655496860
"это будет агрессивный футбол..." ...покажи на поле, а не на словах...)
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maygli
1655497986
Как у нас говорят, - "Цыплят по осени считают." Будем посмотреть...
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Lilipyt
1655498671
Удивительно как Абаскаля закапывает Спартаковская элита и не верит в него. Хотя он меняет Ваноли, который привел Спартак к 10 месту. Все говорят, что европейская тренерская школа лучшая. Специалисты там на голову выше. Все наши тренеры едут за границу учиться. Но испанца критикуют за то что он ни кто и был ассистентом. Так он же так получал опыт и работал с командой. Разве не глупо за это критиковать?! Когда Лёв был назначен тренером в сб. Германии, он был ассистентом в этой сборной и не имел тренерских достижений в других командах. Все помнят как Германия выступала и выступает на международной арене. Поэтому не понятна позиция этих людей, которые критикуют до того как виден результат. Тут все может быть и спешить с выводами не стоит.
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Alex Flash
1655506178
как не крути.а с этим составом выше 5 вряд ли поднимутся
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Axe111
1655524662
)))))))))))))))
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nik55
1655530218
удачи
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Ziklop
1655537746
Рассказывали и предыдущие тренера хорошо! А получится как Всегда!
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zigbert
1655550204
Будем судить по игре и результату. И все же удачи!
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SPACE TRUCKIN
1655586608
у Эмери не получилось- он кое чего добился в Европе...как всегда - только скепсис...вяло верится в скорую реинкарнацию Спартака...((
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