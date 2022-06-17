Абаскаль рассказал, в какой футбол будет играть «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал интервью клубной пресс-службе.

«На мой взгляд, мой возраст никакой роли не играет. Главное, какими будут результаты нашей работы. Нужно доносить до футболистов наши идеи, создавать правильную атмосферу, правильно их мотивировать, чтобы они отдавали максимум на поле.

Схема игры будет гибкая. Это будет интенсивный футбол, это будет агрессивный футбол. Мы будем навязывать свою игру сопернику», – заверил испанец.