⚡️ Серб Йоканович возглавил «Динамо»

Новым главным тренером «Динамо» назначен серб Славиша Йоканович.
«Наш клуб заключил с 53-летним сербским специалистом контракт на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов.
Добро дошао, Славиша!» – написали москвичи.
- Йоканович сменил в «Динамо» Сандро Шварца.
- Он ранее тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Уотфорд», «Маккаби» (Тель-Авив), «Партизан» и другие команды.
- В 2018 году Йокановича рассматривал «Челси».
Источник: телеграм-канал «Динамо»