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⚡️ Серб Йоканович возглавил «Динамо»

Новым главным тренером «Динамо» назначен серб Славиша Йоканович.

«Наш клуб заключил с 53-летним сербским специалистом контракт на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов.

Добро дошао, Славиша!» – написали москвичи.

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Источник: телеграм-канал «Динамо»

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Сегодня, 19:01
Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +4727

    neim 7 секунд назад

    Ну наконец-то, хоть какая-то новость о Динамо.
    Теперь бы хоть что-нибудь по составу прояснили, есть ли потери, или наоборот, приобретения.

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    Рейтинг: +1964

    LOKOfanatik19 23 минуты назад

    Мостовой, твой выход...

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