⚡️ Серб Йоканович возглавил «Динамо»

Новым главным тренером «Динамо» назначен серб Славиша Йоканович.

«Наш клуб заключил с 53-летним сербским специалистом контракт на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов.

Добро дошао, Славиша!» – написали москвичи.