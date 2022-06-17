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  • Семин поддержал решение ФИФА о проведении ЧМ-2026 в трех странах

Семин поддержал решение ФИФА о проведении ЧМ-2026 в трех странах

17 июня 2022, 11:59
5

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поддержал решение ФИФА провести ЧМ-2026 в трех странах – США, Канаде и Мексике.

«Команд будет значительно больше. ФИФА всегда все делает для популяризации футбола. Здесь есть преимущество с коммерческой точки зрения. Чемпионат мира останется чемпионатом мира. Это соревнование самого высокого ранга», – сказал Семин.

  • Турнир пройдет в 13 городах.
  • На ЧМ-2026 впервые сыграют 48 команд.
  • Это первый чемпионат мира с тремя странами-организаторами.

Стали известны города-хозяева ЧМ-2026

«ФИФА придумала большую мороку». Колосков раскритиковал проведение ЧМ-2026 в трех странах

Источник: «Спорт-Экспресс»
Весь мир Семин Юрий
Комментарии (5)
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Parham
1655456640
Автор не понимает что пишет? Или не понимает, что такое город и страна?
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NewLife
1655457608
Ну теперь за ФИФУ можно не беспокоиться.
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vladimir-7
1655458169
Семин совсем ума лишился, видимо на последней тренировке, ещё в Локомотиве, ему мозги окончательно отбили. Он решил, что его садовый участок в 6 соток, находится в Канаде или США, а не в Баковке.
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