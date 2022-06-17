Семин поддержал решение ФИФА о проведении ЧМ-2026 в трех странах

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поддержал решение ФИФА провести ЧМ-2026 в трех странах – США, Канаде и Мексике.
«Команд будет значительно больше. ФИФА всегда все делает для популяризации футбола. Здесь есть преимущество с коммерческой точки зрения. Чемпионат мира останется чемпионатом мира. Это соревнование самого высокого ранга», – сказал Семин.
- Турнир пройдет в 13 городах.
- На ЧМ-2026 впервые сыграют 48 команд.
- Это первый чемпионат мира с тремя странами-организаторами.
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Источник: «Спорт-Экспресс»