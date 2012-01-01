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Семин поддержал решение ФИФА о проведении ЧМ-2026 в трех странах

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поддержал решение ФИФА провести ЧМ-2026 в трех странах – США, Канаде и Мексике.

«Команд будет значительно больше. ФИФА всегда все делает для популяризации футбола. Здесь есть преимущество с коммерческой точки зрения. Чемпионат мира останется чемпионатом мира. Это соревнование самого высокого ранга», – сказал Семин.

  • Турнир пройдет в 13 городах.
  • На ЧМ-2026 впервые сыграют 48 команд.
  • Это первый чемпионат мира с тремя странами-организаторами.

Стали известны города-хозяева ЧМ-2026

«ФИФА придумала большую мороку». Колосков раскритиковал проведение ЧМ-2026 в трех странах

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 11:59
Комментарии7
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    Рейтинг: +256

    rzfxgsk 26 минут назад

    Сёмин не о том думает... стар видимо стал уже...

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    Рейтинг: +361

    Спартач80 3 часа назад

    Сармат им в помощь....

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    Рейтинг: +24924

    vladimir-7 3 часа назад

    Семин совсем ума лишился, видимо на последней тренировке, ещё
    в Локомотиве, ему мозги окончательно отбили. Он решил, что его
    садовый участок в 6 соток, находится в Канаде или США, а не в Баковке.

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    Рейтинг: +731

    sined1951 > vladimir-7 3 часа назад

    Думай что пишешь, неуч.

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    Рейтинг: +24924

    vladimir-7 > sined1951 3 часа назад

    Глаза не забудь открыть, плебей.

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    Рейтинг: +14398

    NewLife 3 часа назад

    Ну теперь за ФИФУ можно не беспокоиться.

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    Рейтинг: +1416

    Parham 3 часа назад

    Автор не понимает что пишет? Или не понимает, что такое город и страна?

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