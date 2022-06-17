Семин поддержал решение ФИФА о проведении ЧМ-2026 в трех странах

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поддержал решение ФИФА провести ЧМ-2026 в трех странах – США, Канаде и Мексике.

«Команд будет значительно больше. ФИФА всегда все делает для популяризации футбола. Здесь есть преимущество с коммерческой точки зрения. Чемпионат мира останется чемпионатом мира. Это соревнование самого высокого ранга», – сказал Семин.

Турнир пройдет в 13 городах.

На ЧМ-2026 впервые сыграют 48 команд.

Это первый чемпионат мира с тремя странами-организаторами.

Стали известны города-хозяева ЧМ-2026

«ФИФА придумала большую мороку». Колосков раскритиковал проведение ЧМ-2026 в трех странах