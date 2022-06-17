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  • «ФИФА придумала большую мороку». Колосков раскритиковал проведение ЧМ-2026 в трех странах

«ФИФА придумала большую мороку». Колосков раскритиковал проведение ЧМ-2026 в трех странах

17 июня 2022, 11:51
4

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о решении провести ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.

«Сразу говорил, что это глупость. Это не чемпионат мира, а фестиваль футбола на американском континенте! Это большие расстояния, везде разные законы, разная валюта, разные принципы организации.

ФИФА придумала большую мороку, не знаю, кто до этого додумался. Мне это абсолютно непонятно. Все разное — законы, люди и принципы. Три страны вообще никуда не лезет. Я против этого», — сказал Колосков.

  • Турнир пройдет в 13 городах.
  • На ЧМ-2026 впервые сыграют 48 команд.
  • Это первый чемпионат мира с тремя странами-организаторами.

Стали известны города-хозяева ЧМ-2026

Источник: «Спорт-Экспресс»
Весь мир
Комментарии (4)
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acor94
1655457462
Ох уж эти расстояния, это вам не из спб в екб летать...
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ilichkadr
1655458084
Наконец-то свершится мечта мексиканцев! Ни что не помешает легально перебраться к янкам на ПМЖ.
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