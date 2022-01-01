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«ФИФА придумала большую мороку». Колосков раскритиковал проведение ЧМ-2026 в трех странах

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о решении провести ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.

«Сразу говорил, что это глупость. Это не чемпионат мира, а фестиваль футбола на американском континенте! Это большие расстояния, везде разные законы, разная валюта, разные принципы организации.

ФИФА придумала большую мороку, не знаю, кто до этого додумался. Мне это абсолютно непонятно. Все разное — законы, люди и принципы. Три страны вообще никуда не лезет. Я против этого», — сказал Колосков.

  • Турнир пройдет в 13 городах.
  • На ЧМ-2026 впервые сыграют 48 команд.
  • Это первый чемпионат мира с тремя странами-организаторами.

Стали известны города-хозяева ЧМ-2026

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 11:51
Комментарии4
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    Рейтинг: +15999

    ilichkadr 3 часа назад

    Наконец-то свершится мечта мексиканцев! Ни что не помешает легально перебраться к янкам на ПМЖ.

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    Рейтинг: +24924

    vladimir-7 > ilichkadr 3 часа назад

    Главное наркотический канал организовать.

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    Рейтинг: +15999

    ilichkadr > vladimir-7 2 часа назад

    Ну, как сказать..........могут и нaркокaртели пристрелить.

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    Рейтинг: +2791

    acor94 3 часа назад

    Ох уж эти расстояния, это вам не из спб в екб летать...

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