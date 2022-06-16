Перес объяснил, почему «Реал» не купил Холанда

Президент «Реала» Флорентино Перес назвал причину отказа клуба от трансфера Эрлинга Холанда.

«За нас играет лучшая «девятка» мира – Карим Бензема. Нельзя же подписывать Холанда, чтобы он сидел на скамейке, верно?

Пункт об отступных через два года в контракте Эрлинга? Я ничего не знаю об этом.

Сейчас нас ничто не интересует сильнее, чем формирование новой команды из молодых игроков и нескольких новичков», – сказал Перес.